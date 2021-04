Addio Cortana. L’assistente di Microsoft sparisce dalle app Android e iOS

L’app Cortana di Microsoft per Android e iOS è stata ufficialmente disattivata a far data da ieri, 31 marzo 2021.

Cortana continuerà a funzionare su Windows 10. Come spiegato nella pagina di supporto Cortana di Microsoft, l’app mobile non è più supportata dallo scorso mercoledì. Elenchi e promemoria non saranno più disponibili tramite le app Cortana sui dispositivi mobili.

È ancora possibile accedere a tali promemoria ed elenchi solo su Windows 10 e le app To Do di Microsoft, disponibili sia per Android sia per iOS. La chiusura dell’app dell’assistente di Microsoft, che avrebbe dovuto far concorrenza a Google Assistant e a SIri di Apple, era stata preannunciata per la prima volta nel luglio del 2020: il colosso di Redmond aveve annunciato di voler spostare l’attenzione da Cortana verso un assistente basato sull’intelligenza artificiale per le app Microsoft 365.