Android 13 arriva su Galaxy S22, Z Flip4 e Z Fold4 lunedì 24 ottobre

Samsung comunica l’arrivo dell’aggiornamento del sistema operativo ad Android 13 e dell’interfaccia One UI 5.0, che saranno disponibili per i dispositivi della serie Galaxy S22 e per Galaxy Z Flip4 e Z Fold4 a partire da lunedì 24 ottobre.

Le principali aree di miglioramento sono legate alla nuova interfaccia utente One UI 5.0, che offre una personalizzazione più potente e facilita le operazioni sui dispositivi Galaxy:

Nuovo look per icone e illustrazioni;

Nuovo pop up delle chiamate e layout delle notifiche;

Nuova gestione per la personalizzazione del dispositivo (lock screen, wallpaper, nuovo layout per i widget);

Ottimizzazione della produttività (multitasking migliorato, nuova possibilità di estrazione e scansione di un testo, Samsung Dex e Samsung Notes ottimizzate, Dispositivi Connessi);

Modalità routine ottimizzata, nuova modalità Sonno;

Ottimizzazione di privacy e sicurezza.

Come il solito l’aggiornamento viene notificato automaticamente dallo smartphone, ma è anche possibile controllare l’arrivo della release dal menù impostazioni.