L’ultimo aggiornamento di Google Foto aggiunge nuove funzioni di editing video con opzioni di cropping delle immagini, cambio di prospettiva, modifiche granulari (di luminosità, contrasto, saturazione, calore) e l’aggiunta di filtri integrati.



In precedenza, l’editor video integrato consentiva solo di tagliare la lunghezza del video, applicare la stabilizzazione software e ruotare il contenuto.



Ora i membri di Google One potranno contare su ulteriori opzioni di fotoritocco, fino ad oggi esclusiva dei telefoni Pixel. Fra queste segnaliamo Portrait Blur e Portrait Light che si basano sull’apprendimento automatico per sfocare gli sfondi e aggiungere illuminazione sui volti alle immagini già acquisite.

Ci sono anche i filtri Blur e Color Pop che aggiungono informazioni di profondità alle immagini scattate senza la modalità ritratto.

Dynamic suggestions and Sky suggestions avranno invece il compito di far risaltare i colori e di regolare il contrasto delle immagini per renderle più piacevoli alla vista.

Queste funzionalità di Google Foto saranno disponibili per tutti gli utenti di Google One con dispositivi con Android 8.0 e versioni successive e con almeno 3 GB di RAM.