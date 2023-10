Samsung rilascia la versione stabile della One UI 6 per Galaxy S23

Samsung ha iniziato a rilasciare a livello globale l’aggiornamento della One UI 6 stabile, basato su Android 14 per Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 e Galaxy S23+.



L’aggiornamento pesa circa 3 GB e apporta numerosi miglioramenti e nuove funzionalità. C’è un nuovo design con un nuovo font predefinito, nuove icone, etichette delle icone più semplici e una nuova modalità per ingrandire l’orologio della schermata di blocco o riposizionarlo.



Il pannello rapido ha una nuova disposizione dei pulsanti: Wi-Fi e Bluetooth si trovano in alto, con i consueti toggle rapidi e la regolazione della luminosità del pannello spostata un po’ più in basso.

One UI 6 offre inoltre un editing video multilivello con Samsung Studio, anche se al momento sembra limitato al Full HD.

Altre novità riguardano il nuovo widget meteo, un nuovo look per Samsung Health e una modalità aereo più intelligente (manterrà Wi-Fi e Bluetooth attivi); il menù di impostazione della batteria è stato potenziato.



Samsung inizia dunque la distribuzione della One UI 6.0 sulla famiglia Galaxy S23, ma nelle prossime settimane l’elenco dei dispositivi interessati all’aggiornamento si allungherà.



Dunque occhio alla notifica degli aggiornamenti, che si accenderà su tutti i dispositivi raggiunti dalla release software. Chi invece non volesse attendere la notifica può controllare manualmente la presenza dell’aggiornamento accedendo al menu Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa.