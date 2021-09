Samsung aggiorna i Galaxy S21 trasformandoli una chiave smart per la tua auto

Per aggiornamenti rapidi e completi, Samsung è tra produttori più apprezzati. Attualmente, l’azienda sta rilasciando l’ultimo aggiornamento di sicurezza di ottobre 2021 per i suoi telefoni della serie Galaxy S21 e, insieme alla patch, arriverà anche il supporto per il controllo della chiave digitale che fino ad oggi era disponibile solo in Corea.

In particolare, l’aggiornamento si sta diffondendo in più regioni che includono Germania, Filippine, India e Corea del Sud. Per altre regioni, l’aggiornamento porta il livello della patch di sicurezza all’ultimo mese e apporta anche alcune correzioni per problemi minori.

Tuttavia, per la Corea del Sud, al momento della stesura di questo articolo, l’aggiornamento aggiunge anche la funzione di controllo della chiave digitale per le auto supportate. La funzione è disponibile per i telefoni Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra su Samsung Pass per utilizzarla digitalmente su alcuni modelli di Audi, BMW, Genesis e Ford.

Quali operazioni possono essere controllate o eseguite? Si potrà facilmente aprire o chiudere le portiere dell’auto usando un tag NFC, avviare il motore dell’auto, semplicemente appoggiando il telefono sul pad di ricarica wireless.

Samsung prevede di portare presto questa nuova funzione di controllo della chiave digitale dell’auto Galaxy S21 in altri paesi, inclusi gli Stati Uniti e l’Italia.