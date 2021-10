Apple annuncia i nuovi auricolari wireless AirPods 3

In occasione del suo evento di formazione, Apple ha svelato le sue nuove cuffie wireless AirPods 3, accanto a un nuovo abbonamento Apple Music a prezzo scontato, nuovi colori per il suo HomePod mini, nuovi chip M1 Pro e M1 Max dalle prestazioni incredibili e l’attesissimo MacBook Pro in formato 14 e 16 pollici.

La maggior parte del keynote si è concentrato sugli annunci dei nuovi MacBook ma Cupertino ne ha approfittato per presentare la sua nuova generazione di cuffie wireless, due anni e mezzo dopo gli AirPods 2. E se la precedente recensione delle cuffie true wireless di Apple era solo un aggiornamento, gli AirPods 3 sono molto di più.

Come prevedibile, la prima novità significativa è nel formato: la lunga asta dritta che aveva caratterizzato le due versioni precedenti scompare e lascia il posto ad aste più sottili e leggermente ricurve.

Contrariamente a quanto suggerito da alcuni, restano le nuove AirPods, cuffie di tipo bottone che custodiscono alloggiamento all’ingresso del condotto uditivo, ma ancora non delle vere e proprie cuffie in-ear, con gommini in silicone. Sono anche resistenti all’acqua e al sudore.

Le AirPods 3 non forniscono ancora l’isolamento passivo o la riduzione attiva del rumore, limitatamente alla versione Pro delle cuffie.

Una delle nuove funzionalità introdotte è Spatial Audio che troviamo su AirPods Pro e Max. L’audio spaziale può essere spiegato in diversi modi ma, tecnicamente, possiamo dire che questa tecnologia capta i segnali 5.1, 7.1 e Dolby Atmos e applica filtri audio direzionali, regolando le frequenze che ogni orecchio sente in modo che i suoni possono essere posizionati praticamente nello spazio 3D come se i suoni provenissero da ogni parte.

A differenza di AirPods 2, AirPods 3 rileva i movimenti del tuo corpo e adatta i suoni allo spazio e alla posizione della tua testa in tempo reale.

Autonomia migliorata

Anche in termini di autonomia ci sono progressi. L’azienda ha annunciato 6 ore di autonomia in uso che con la custodia, possono arrivare fino a 30 ore di durata della batteria. Si noti inoltre che la custodia è ora compatibile con MagSafe.

Apple indica inoltre di aver integrato “nuovi trasduttori” per una maggiore qualità. Per i codec audio Bluetooth, invece, bisognerà accontentarsi degli unici due supportati dall’iPhone del brand, l’AAC e l’SBC.

Prezzo

Gli AirPods 3 saranno disponibili solo in bianco al prezzo di 179 dollari (199 euro in Italia). Da notare che gli AirPods 2 rimarranno disponibili al prezzo di 129 dollari.