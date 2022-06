AirPods Pro 2 sempre più vicine: arriverà il monitoraggio della frequenza cardiaca dall’orecchio

La loro esistenza non è ancora stata confermata da Apple ma le fughe di notizie sui prossimi AirPods Pro 2 si susseguono senza sosta. Oltre a un nuovo design, il sito specializzato 52Audio afferma di essere certo che le cuffie potranno sostituire un Apple Watch per determinate funzioni legate alla salute.

Secondo il sito, AirPods Pro 2 sarebbe in grado rilevare e informare l’utente sulla sua frequenza cardiaca. Una novità in parte dovuta a un nuovo System-in-Package (SiP), che porterebbe anche “migliori prestazioni e migliore efficienza energetica”.

Il chip H1, questo è il suo nome, apporterebbe grandi miglioramenti al W1 esistente. La funzionalità “Dov’è” diventerebbe più precisa e verrebbe inclusa nella custodia. Oltre alla possibilità di monitorare la frequenza cardiaca tramite le cuffie, queste permetterebbero anche di misurare la nostra temperatura utilizzando nuovi sensori.

AirPods Pro 2 rafforzeranno la parte dell’accessibilità dell’ecosistema Apple. Sempre secondo le fonti di 52Audio, le cuffie potranno utilizzare il microfono ora integrato nella custodia di ricarica in modo da ritrasmettere con maggiore precisione i suoni circostanti nelle orecchie dell’utente con problemi di udito.

Dotato anche di altoparlante, il box sarà ora in grado di emettere un suono che aiuta a localizzarlo in caso di smarrimento.

Infine, per la parte sonora, AirPods Pro 2 offrirà la cancellazione attiva del rumore (ANC) chiamata “adattiva”. Presumibilmente più reattiva rispetto alla versione attuale, offrirebbe il miglior compromesso tra qualità di ascolto e suoni del proprio ambiente, senza la necessità di passare continuamente dalla modalità ANC alla modalità Trasparenza.

Secondo gli ultimi render pubblicati dal sito, le AirPods Pro 2 avranno lo stesso design dei modelli attuali. In altre parole: AirPods 3 con punte in silicone. Per l’analista Ming-Chi Kuo, è probabile che questo nuove modello uscirà alla fine del 2022.