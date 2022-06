Il MWC rimarrà a Barcellona fino al 2030: tutti i dettagli

Barcellona rimarrà la sede del MWC, il più grande evento annuale di tecnologia mobile al mondo, almeno fino al 2030.

La GSMA, l’associazione che rappresenta l’industria del mobile e che organizza l’evento, ha dichiarato che l’accordo è stato raggiunto durante la riunione del consiglio di amministrazione a Kuala Lumpur, che si è tenuto oggi 27 giugno.

La kermesse annuale di febbraio si tiene a Barcellona dal 2006, forte dei suoi numerosi partner: il Comune di Barcellona, ​​la Generalitat de Catalunya, il Ministero dell’Economia e della Trasformazione Digitale, la Fira de Barcelona, sede dell’evento, e il Tourism de Barcelona.

Barcellona si era aggiudicata l’evento nel 2011, battendo la concorrenza di 30 città tra cui Monaco di Baviera, Parigi e Milano. Il capolougo lombardo, con Fiera Milano, per mesi aveva avuto in pugno l’evento per poi abbandonarlo proprio all’ultimo miglio, non comprendendo quali sarebbero state le sue ricadute economiche.

La partnership con Barcellona è stata poi rinnovata fino al 2023, con un altro anno aggiunto all’accordo (2024) dopo l’annullamento dell’edizione 2020 a causa della pandemia di Covid-19.

Da quando ha cambiato sede da Cannes a Barcellona sedici anni fa, il GSM World Congress è cresciuto, ha cambiato nome in MWC fino a diventare un appuntamento di riferimento mondiale a cui, nel 2019, ha partecipato un pubblico record di oltre 109.000 visitatori.

Il CEO della GSMA John Hoffman ha descritto il ruolo di Barcellona come qualcosa di più di una semplice città ospitante. “Non abbiamo solo ampliato l’evento dal nostro trasferimento a Barcellona, ​​ma l’abbiamo evoluto per includere un intero ecosistema”.

Barcellona ospita una serie di programmi e attività durante tutto l’anno a beneficio dei cittadini della città e non solo, con iniziative come Mobile World Capital e mSchools che guidano la crescita dell’economia locale e del settore tecnologico.

La GSMA ha dichiarato che maggiori dettagli sulla nuova partnership saranno annunciati in una conferenza stampa che si terrà a Barcellona il 20 luglio.