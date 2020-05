Al Bano Vs Dinos, la cronaca trash diventa un videogioco o quasi…

Vi sarà sicuramente capitato, in questi giorni, di leggere online o sui vari social network della disavventura di carattere storico da parte del noto cantante Al Bano Carrisi, reo di aver dichiarato che: “abbiamo sconfitto i dinosauri, sconfiggeremo anche il virus, la razza umana ha sempre vinto“. Insomma, una dichiarazione perlomeno balzana. Sebbene sui veri motivi dell’estinzione dei dinosauri le teorie siano diverse, (anche se la più accreditata sembra dare la colpa agli asteroidi), rimane il fatto che l’uomo con la loro estinzione non c’entra davvero nulla.

Al Bano VS Dino: il gioco

Ovviamente il popolo della Rete si è subito sbizzarrito nel prendere in giro il popolare cantante salentino con meme, citazioni e parodie. L’ultima ad arrivare in ordine di tempo è forse la più esilarante. Siamo parlando del videogame Al Bano VS Dinos messo a punto dalla società Shuttle studio, specializzata nella creazione dei cosiddetti Advergame, mini- giochi realizzati per le aziende a fini pubblicitari.

Nel gioco, manco a dirlo, il protagonista è un Al Bano che indossa un costume neolitico e combatte i famelici dinosauri a colpi di acuti musicali. Basta infatti cliccare a destra o a sinistra del cantante per generare una nota che li metterà KO. Il tocco di classe è anche nella colonna sonora, una riedizione musicalmente distorta (per non incorrere in problemi di copyright) del celebre brano: Felicità.

Un nuovo modo di fare advertising

Il gioco è gratuito, ci mancherebbe, ed è ovviamente un’idea interessante su come farsi pubblicità in tempi di crisi utilizzando in maniera divertente la cronaca italiana. In passato solo la mitica azienda Taffo era riuscita a cavalcare in maniera intelligente e sarcastica la cronaca nazionale con i suoi post graffianti che prendevano in giro la nostra proverbiale paura per la morte.