Al MWC debutterà il primo smartphone di Realme con Dynamic Island

Le fotocamere frontali degli smartphone sono diventate sempre di più qualcosa di molto scomodo da gestire per i produttori. C’è chi usa il notch, c’è chi usa il foro, chi le mette fuori dallo schermo: nulla sembra però essere ideale. Apple, da non molto, sembra avere trovato una soluzione interessante: trasformare il vecchio notch in una zona di notifiche attive grazie al sistema Dynamic Island. Sembra una soluzione molto attraente anche per altre compagnie: difatti sembra che Realme abbia intenzione di prendere molta ispirazione da questa idea.

Dalle immagini si può vedere il nuovo dispositivo Realme, ancora senza nome, che dovrebbe lanciare con il sistema Dynamic Island. Come si può vedere la barra è decisamente più lunga di quella di Apple, ma la funzione sembra essere molto simile: mostrare le notifiche nascondendo contemporaneamente la fotocamera.

Lo smartphone, pare, debutterà all’ormai prossimo MWC, e dovrebbe essere un dispositivo della serie C. Un entry level quindi, cosa che rende abbastanza particolare l’impiego della nuova tecnologia. Tuttavia è ancora tutto da vedere.

Con ogni probabilità nel prossimo futuro ci aspettano molti altri produttori che impiegheranno il sistema Dynamic Island per i propri smartphone. Nel frattempo, attendiamo di vedere più approfonditamente come sarà implementato.