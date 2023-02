Vodafone e Google insieme per espandere il mercato dei dispositivi Pixel

Vodafone prevede di espandere la disponibilità degli smartphone Pixel e dei dispositivi indossabili in nuovi mercati nel 2023.

Lo scrive l’operatore mobile britannico in un comunicato stampa per il mercato europeo. Nel testo si trovano un po’ di conferme di quanto aveva affermato Google alla fine dello scorso anno quando, in occasione del lancio dei Pixel 7, aveva lasciato intendere che avrebbe ampliato i mercati di riferimento dei suoi dispositivi, aggiungendo anche la rete dei telecom specialist.

Anche se Google aveva già ampliato le vendite a 10 mercati nel Vecchio Continente, molte aree geografiche non sono ancora servite. Al momento, Vodafone non ha dichiarato quali saranno i mercati in cui distribuirà i prodotti di Google, ma l’Italia potrebbe essere uno dei Paesi prescelti.



L’espansione di Google in partnership con Vodafone vedrà la distribuzione non solo degli smartphone Pixel 7 e 7 Pro, ma anche del Pixel Watch e delle Pixel Buds. Vodafone e Google collaboreranno anche per migliorare i messaggi di testo predefiniti su tutti i telefoni Android con l’adozione dello standard RCS (Rich Communications Services) basato su Jibe Cloud di Google.

Rispetto ai vecchi SMS/MMS, la piattaforma RCS consente l’invio di foto e video di alta qualità, migliora la messaggistica di gruppo, supporta la crittografia per le chat one-to-one e mette a disposizione una serie di funzionalità che offrono alle aziende un canale di comunicazione più ricco per dialogare con i propri clienti.

Vodafone, inoltre, utilizzerà Android TV come piattaforma per i suoi set top box Vodafone TV. Ciò offrirà agli utenti ulteriori opzioni di intrattenimento con accesso alle app e ai giochi disponibili su Google Play Store. Sarà abilitata anche la funzione Chromecast, in modo che gli utenti possano trasmettere facilmente foto, video e musica dai loro telefoni ai loro televisori.