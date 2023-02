Al MWC23 debutterà lo smartphone con la ricarica più veloce al mondo

È già difficile abituarsi ai telefoni che caricano a 120W, ma il passo successivo sta già arrivando. In questo gioco, Realme è in prima linea e ha svelato il suo Realme GT Neo 5 all’inizio di febbraio, il quale raggiunge picchi di 240W. Questa potenza è in grado di ricaricare completamente una batteria da 4600 mAh partendo dallo zero in meno di 10 minuti, per la precisione in 9 minuti secondo il produttore. La ricarica del 50% dovrebbe essere raggiunta in 4 minuti. Questo permette di evitare lo stress della batteria scarica.

Il telefono dovrebbe chiamarsi Realme GT 3, come sostiene il sito Android di Xataka e sarà ufficialmente presentato al MWC, la fiera internazionale di Barcellona, il 28 febbraio.

È stato postato un tweet sull’account Twitter della filiale indiana del marchio che mostra il primo design del telefono, che assomiglia esattamente al Realme GT Neo 5. Possiamo vedere un grande sensore principale, sicuramente l’IMX890 da 50 megapixel, e due moduli secondari, uno ultra grandangolare da 8 megapixel e uno macro.

Inoltre, c’è una finestra circondata da LED che mostra il logo del SoC, probabilmente uno Snapdragon 8+ Gen 1, il secondo chip più potente del produttore.

Se ne avremo l’opportunità, proveremo a prendere in mano questo telefono sul posto a Barcellona.