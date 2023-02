Oltre 360.000 auto Tesla “richiamate” a causa di gravi bug del software e incidenti multipli

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha emesso un nuovo richiamo per problemi di software nelle auto elettriche Tesla. Secondo l’agenzia statunitense, questi problemi possono far sì che le Tesla vadano dritte invece di girare, in alcuni casi. Nel suo rapporto, l’NHTSA descrive vari scenari di guida, come il caso in cui l’auto attraversa un incrocio con segnale di stop senza fermarsi completamente, oppure supera un incrocio con semaforo arancione fisso senza rallentare.

Possibili conseguenze e richieste di riparazione

La lettera inviata dalla NHTSA a Tesla dice anche che l’auto può essere guidata eccessivamente a causa di una cattiva gestione del cruise control, che potrebbe interpretare erroneamente un segnale di limite di velocità. In breve, le auto Tesla con la modalità Full Self-Driving (FSD) abilitata potrebbero non obbedire alle leggi del traffico. Nel peggiore dei casi, questi “bug” possono causare incidenti. Tesla ha ricevuto 18 richieste di riparazione in garanzia tra il 2019 e il 2022. Il produttore americano non ha notizia di incidenti che abbiano causato feriti o morti.

Coinvolte auto Tesla in circolazione

Tuttavia, questi malfunzionamenti si verificano solo con la modalità FSD, per la guida completamente autonoma, disponibile solo negli Stati Uniti in fase di beta testing. Tuttavia, sono coinvolte 362.758 auto in circolazione, tra Model S e Model X del 2016 e tutti i Model 3 e Model Y.

Non è un promemoria fisico

Attenzione: questo non è un promemoria fisico. In realtà, questo richiamo non richiederà la restituzione dell’auto a un concessionario Tesla. Come al solito, Elon Musk ha annunciato che Tesla utilizzerà la funzione OTA (aggiornamenti software Over-The-Air, distribuiti direttamente in auto con accesso Wi-Fi): “Il termine “promemoria” per qualificare un aggiornamento software è anacronistico e semplicemente sbagliato”.

Guida autonoma e responsabilità

La guida completamente autonoma, o FSD, è considerata di livello 2, il che significa che è necessario tenere le mani sul volante ed essere attivi per reagire se necessario. L’NHTSA lo precisa nel suo rapporto, aggiungendo che il conducente è responsabile della guida. Non siamo al livello 3 di guida autonoma, in cui il produttore diventa responsabile in caso di incidente.