Alcatel 1S (2020) con tripla fotocamera

Arrivano nei negozi i due nuovi smartphone Alcatel 1S (2020) e Alcatel 1B. Entrambi con prezzi molto abbordabili – 129,90 e 79,90 euro – si pongono rispettivamente al vertice e alla base della gamma 1 del produttore cinese (Alcatel è un brand di TCL Corporation). Vediamoli in dettaglio.

Alcatel 1S (2020)

Il suo fiore all’occhiello è la tripla fotocamera posteriore con sensori da 13 + 5 + 2 Megapixel. Il primo è affiancato a un’ottica “normale” (angolo di campo di 77,1/77,6°) e sistema autofocus, il secondo da una grandangolare (114,9°) che funge anche da sensore di profondità (per l’effetto bokeh) e il terzo da un’ottica macro (84°) per foto ravvicinate. La fotocamera frontale di Alcatel 1S è da 5 Megapixel con sistema di riconoscimento facciale (non manca però il lettore di impronte digitale).

Sotto al display HD+ (720×1.520 pixel) da 6,22 pollici e rapporto di forma 19:9 si cela una Cpu MediaTek MT6762D octa core e 3 GB di memoria Ram. Di 32 GB lo spazio di archiviazione (sono circa 22 quelli a disposizione dell’utente), espandibile via microSD fino a 128 GB. Sostiene il tutto una batteria da 4.000 mAh, che porterà l’utente anche a fine della giornata più impegnativa. Android è in versione 10.

Alcatel 1S è in vendita, come detto a 129,90 euro, nei colori Agate Green (verde) e Power Grey (grigio).

Alcatel 1B

Ad animare Alcatel 1B è Android 10 Go Edition, meno esigente in fatto di risorse hardware rispetto alla versione tradizionale. Nel caso di questo modello, abbiamo una Cpu Snapdragon 215 quad core, affiancata da 2 GB di Ram e 16 GB di storage espandibile via microSD fino a 32 GB.

Il display HD+ (720×1.440 pixel) ha una diagonale di 5,5 pollici mentre il reparto imaging è forte di una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e una anteriore da 5. La batteria ha una capacità di 3.000 mAh.

Alcatel 1B è in vendita a 79,90 euro nei colori Prime Black (nero) e Pine Green (verde).