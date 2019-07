Alcatel ha presentato 3T 10, il nuovo tablet dotato del sistema smart 2 in 1 dedicato alle attività lavorative ma anche all’utilizzo professionale. Il dispositivo, che supporta Android 9 Pie, dispone del Google Assistant preinsatallato e integra il sistema di riconoscimento vocale DSP che, in un raggio di 3 metri, permette di attivare l’Assistente semplicemente pronunciando “Ok Google”.

Non manca l’intelligenza artificiale, che aiuta l’utente in diverse attività come la gestione delle chiamate e dei messaggi e il controllo dell’audio a mani libere per riprodurre film o musica, rispondere a domande e altro ancora.

Sul fronte entertainment, Alcatel 3T 10 offre due speaker frontali e uno schermo HD da 10 pollici, perfetti per immergere completamente l’utente in contenuti multimediali, film, serie tv e giochi. Tali funzioni sono supportate da un’autonomia garantita dalla batteria da 4.080 mAh.

Sistema smart 2-in-1

Alcatel 3T 10 può essere acquistato singolarmente oppure in bundle con Audio Station (con l’aggiunta si soli 20 euro). Si tratta dello speaker che migliora e amplifica la qualità del suono offrendo fino a sette ore di riproduzione non stop delle proprie canzoni preferite. Audio Station è dotato di una connessione Bluetooth automatica al tablet, oltre a una porta ausiliaria da 3,5 mm, microUSB e lettore schede microSD, per poter riprodurre l’audio anche da qualsiasi lettore multimediale esterno. Inoltre, possiede i connettori pogo pin per un accesso rapido e una carica più veloce.

Alcatel 3T 10: prezzi e disponibilità

Alcatel 3T 10 è disponibile a partire da 179,00 euro nei colori Prime Black e Midnight Blue. È disponibile il bundle Alcatel 3T 10 + Audio Station a partire da 199,00 euro.