Alcuni problemi per il sensore di impronte del Pixel 6a

Il Pixel 6a è uscito da pochissimo (lo abbiamo recensito qui), ma già stanno venendo segnalati alcuni problemi potenzialmente molto pericolosi. Alcuni utenti hanno infatti riportato diversi malfunzionamenti del sensore di impronte digitali.

Il sensore di impronte del Pixel 6a è dotato di molti miglioramenti rispetto a quello delle versioni passate: nonostante questo, in alcuni telefoni sembrerebbe non funzionare correttamente. Secondo diverse fonti, infatti, il sensore in alcuni casi non riconosce correttamente le impronte, permettendo a chiunque di sbloccare il dispositivo.

Il problema è stato rilevato inizialmente in India, ma sono susseguite numerose segnalazioni online. Sembra essere un errore hardware limitato ad alcuni modelli: la maggior parte dei Pixel 6a non riporta problemi. Gli utenti affetti hanno riportato che il proprio smartphone è sbloccabile da qualsiasi impronta: sia dalle proprie dita non registrate sia addirittura da dita di altre persone.

Non c’è da allarmarsi particolarmente, dato che si tratta di un problema piuttosto raro, ma non è chiaro quante delle unità vendute contengano questo bug.

La soluzione dipenderà dal tipo di errore: se si tratta di un bug software sarà sufficiente un aggiornamento di sicurezza (che dovrebbe arrivare molto presto), mentre se a essere colpevole è l’hardware non c’è molto da fare: bisogna sostituire il pezzo.