Come recuperare le chat di WhatsApp senza backup [RISOLTO]

Ci sono vari posti in cui possiamo memorizzare i nostri dati, come WhatsApp. Sull’app di messaggistica archiviamo molte foto, video e altri file da visualizzare o condividere con gli amici in qualsiasi momento.

Hai cancellato per sbaglio i messaggi di WhatsApp su Android o iPhone? Cosa succede quando questi dati non ci sono più? Non preoccuparti, questo articolo ti guiderà a recuperare le chat WhatsApp cancellate in diverse situazioni, con o senza backup.

Recuperare i messaggi cancellati dal Backup di WhatsApp

C’è un modo molto semplice e facile che richiede solo di disinstallare e reinstallare WhatsApp sul telefono.

Per recuperare i messaggi di WhatsApp cancellati dal backup di WhatsApp.

Disinstalla WhatsApp Scarica e reinstalla WhatsApp. Accedi nuovamente a WhatsApp con lo stesso numero. Verrà richiesto se desideri ripristinare il backup; fai clic su “Ripristina”.

Nota: Questo metodo funziona solo per i backup di meno di una settimana e sovrascrive altri file non inclusi nel backup.

Recuperare chat WhatsApp senza backup Android

Poiché il primo metodo potrebbe non recuperare sempre le foto perse, vorrei anche presentarvi Droidkit. È uno dei toolkit Android più completi in grado di risolvere quasi tutti i problemi Android, incluso lo sblocco dello schermo, il bypass del blocco FRP, la riparazione del sistema, ecc. È molto bravo a recuperare i dati di WhatsApp, che può recuperare i messaggi di WhatsApp senza backup. Inoltre è possibile recuperare foto, video, audio, contatti, registri delle chiamate, musica ecc.

Recuperare messaggi, contatti, immagini, video e altri allegati di WhatsApp e non sovrascrive i dati originali.

Permette di visualizzare in anteprima e selezionare i messaggi WhatsApp prima del recupero, consentendo di scegliere i messaggi che si desidera recuperare.

Facile da usare. Con pochi passaggi, il recupero può essere eseguito in pochi minuti.

Compatibile con tutti i modelli Android, come Samsung, Huawei, LG, HTC, Sony, Motorola, ecc.

Ora segui le istruzioni per completare il ripristino.

Passo 1. Scarica gratuitamente DroidKit sul tuo computer, quindi avvia e seleziona la modalità “Recupero WhatsApp”.

Passo 2. Collega il tuo dispositivo Android e clicca Inizia.

Il sistema rileverà automaticamente il dispositivo.

Passo 3. Segui le istruzioni sullo schermo per fare i preparativi prima di scansione e recupero dei dati WhatsApp

Esegui il backup dei dati WhatsApp sul dispositivo di origine e tocca Avanti. Installa una versione personalizzata di WhatsApp sul tuo dispositivo Android e concedi l’accesso. Ripristina i dati di backup sulla versione personalizzata di WhatsApp e clicca Avanti.

Passo 4. Anteprima delle chat WhatsApp eliminate. Seleziona ciò che desideri ripristinare e fai clic su Al dispositivo o Al PC.

Passo 5. Recupero con successo le chat di WhatsApp.

H2: Come recuperare i messaggi di WhatsApp su iPhone

Recupera chat WhatsApp direttamente dalle impostazioni dell’iPhone

Questo metodo richiede che tu abbia eseguito il backup con iCloud o iTunes, puoi recuperare foto WhatsApp seguendo questi semplici passaggi.

Passo 1. Apri WhatsApp e vai su Impostazioni > Clicca su Chat >Tocca il backup chat.

Puoi trovare qui quando è stato eseguito l’ultimo backup .

Passo 2. Disinstalla WhatsApp sul tuo iPhone e reinstallalo.

Passo 3. Apri WhatsApp e inserisci il tuo numero di telefono per continuare, troverai l’opzione di ripristino che verrà attivata > Fai clic su Recupero.

Recuperare le chat WhatsApp senza backup iPhone

Se non hai mai eseguito backup con iTunes o iCloud prima, l’unico modo disponibile è utilizzare uno strumento professionale di recupero dati per iPhone. Ecco perché vi consiglio questo eccellente software di recupero dati per iPhone.

PhoneRescue per iOS per recuperare le chat di WhatsApp direttamente da iPhone senza backup.

Questo è il miglior estrattore di backup per iPhone:è possibile recuperare anche foto, contatti, note, registri delle chiamate, messaggi Facebook ecc.

PRO

Anteprima e ripristino dei messaggi di WhatsApp cancellati su iPhone/PC.

Ripristinare i backup di WhatsApp senza disinstallarlo.

Tre modalità di Recupero: Recupero senza backup, Recupero da iTunes e Recupero da iCloud.

Supporta tutti i modelli di iPhone, compresa iPhone 13.

Ora seguire questi suggerimenti per completare

Passaggio 1. Scarica PhoneRescue per iOS (supportato da Windows e Mac) sul computer > Collega il tuo iPhone al computer tramite un cavo USB > Seleziona la modalità Recupera dal dispositivo iOS.

Passaggio 2. Seleziona WhatsApp da scansionare > Clicca su OK per continuare.

Passaggio 3. Visualizza in anteprima e seleziona i dati WhatsApp che desideri recuperare > Recupera le foto su dispositivo o computer.

Conclusione

Quando elimini accidentalmente i messaggi WhatsApp, è facile ripristinarli con un backup, ma è sempre frustrante quando non ne hai uno. Non preoccuparti, ora hai imparato come recuperare le chat cancellate di WhatsApp e altri dati sui tuoi dispositivi iOS e Android senza un backup, puoi scegliere l’opzione più adatta alla tua situazione. Inoltre, ti consigliamo anche di eseguire il backup in anticipo per evitare la perdita dei dati di WhatsApp.