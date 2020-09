Altro che eSim, il mondo IOT verrà rivoluzionato dalla nuova nuSIM

Il mondo dei dispositivi IOT (Internet of Things) sta per essere rivoluzionato da Qualcomm che ha presentato in un webinar il suo nuovo chip Qualcomm 9205 con integrato il modulo NuSIm di Deutsche Telecom.

nuSim: la rivoluzione dell’IOT

Che cosa cambia? Fino ad oggi conoscevamo due soluzioni per integrare una Sim all’interno di un dispositivo IOT come ad esempio uno smartwatch. La prima è il classico alloggiamento per la Sim fisica, la seconda, più futuristica e ancora poco diffusa in Italia, è rappresentata da un modulo eSim, privo dunque della classica schedina fisica.

Nella nuova soluzione presentata da Qualcomm il modulo per la Sim virtuale è integrato nel processore e questo porta una serie di vantaggi.

Come potete vedere dalla slide qui sopra, le tre soluzioni vengono messe a confronto. Per quanto riguarda la Sim fisica e l’eSim, c’è comunque bisogno di un modulo separato, mentre la nuSim, essendo integrata nel processore, non occupa alcun spazio. Questo permette alla nuSim anche di non avere alcun costo aggiuntivo, e di essere dunque economicamente più efficiente. I vantaggi si estendono anche al consumo energetico, permettendo una maggiore durata della batteria.

nuSim: integrata è meglio

Come mostra la slide qui sopra, l’integrazione del modulo nuSim nel processore porta una serie di vantaggi davvero notevole. Tra l’altro la soluzione adottata da Deutsch Telecom, funzionerà con qualunque operatore.

Quali i possibili utilizzi?

La nuova soluzione di Qualcomm si adatta a qualsiasi utilizzo in mobilità e, stando a quanto mostrato, dovrebbe essere superiore per costi, efficenza energetica, robustezza e dimensioni.

Potrà dunque essere utilizzata in tantissimi dispositivi IOT, dai wearable ai medicali, anche per device dal costo molto contenuto.