OnePlus 8T: la ricarica ultra-rapida da 65W è stata confermata

OnePlus 8T avrà un ricarica ultra-veloce da 65W. Questo è quanto comunicato dall’azienda attraverso un comunicato stampa e da un video promozionale pubblicato poche ore prima dal leaker yandex Arun Maini sul canale Mrwhosetheboss.

Nello spot in questione si vede la storia dei telefoni OnePlus dal 2014 ad oggi fino ad arrivare al 2020 e al fatidico annuncio della ricarica “Warp Charge 65”.

Bit of an exclusive for ya:



The upcoming @oneplus 8T will ship with 65 Watt fast charging out the box – confirmed.



"A day's power in half an hour" will become "A day's power in 15 minutes" ✌️ pic.twitter.com/WcrNoDBpGm — Arun Maini (@Mrwhosetheboss) September 24, 2020

“La ricarica dovrebbe essere rapida e semplice per contribuire a rendere la vita digitale il meno complicata possibile”, ha dichiarato il CEO di OnePlus Pete Lau. “Con OnePlus 8t abbiamo cambiato il nostro approccio alla ricarica rapida, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di punta veloce e fluida.”

Warp Charge 65 sarà in grado di caricare completamente la batteria da 4500mAh di OnePlus 8T in 39 minuti e arrivare circa a 58% in soli 15 minuti.

L’alimentatore OnePlus Warp Charge 65 è inoltre progettato per offrire un’elevata compatibilità con altri dispositivi. Presenta un design dual-end della porta USB-C e supporta tutti i precedenti protocolli di ricarica OnePlus. Assicura inoltre una ricarica PD fino a 45W, offrendo agli utenti la possibilità di ricaricare più dispositivi di supporto come laptop o tablet.

Oltre alla struttura del chip già sicura di per sè, OnePlus ha inserito un chip di crittografia aggiuntivo al caricabatterie e 12 sensori di temperatura nello smartphone, per consentire ai dispositivi OnePlus di caricarsi in modo intelligente ed efficiente in diverse situazioni. È stato incluso inoltre su OnePlus 8T un nuovo sistema di dissipazione del calore, pensato per mantenere la temperatura di ricarica a un livello ottimale. Tutte queste funzionalità sono state aggiunte per garantire che Warp Charge 65 non sia solo velocissima ma anche sicura da usare in qualsiasi momento.

Questa soluzione di ricarica rapida è simile a quella utilizzata da Oppo sul suo Find X2 Pro. I due brand condividono delle importanti risorse in termini di R&S e quindi non sorprende vedere le stesse tecnologie.

OnePlus 8T sarà presentato il 14 ottobre. Maggiori informazioni sulla scheda tecnica a questo indirizzo.