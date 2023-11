Amazfit Active, lo smartwatch con l’intelligenza artificiale per la salute

Amazfit, leader nel settore degli smart wearable, lancia in Italia il nuovo smartwatch Amazfit Active, progettato per chi desidera condurre uno stile di vita sano e attivo.

Nel progettare Amazfit Active l’azienda si è ispirata alle popolari serie Amazfit GTS e Amazfit GTS Mini, adottando un display ampio e una costruzione ultraleggera ma resistente. I modelli Petal Pink e Midnight Black, hanno una struttura rinforzata con un telaio in lega di alluminio. Il modello Lavender Purple invece utilizza telaio in acciaio inossidabile e cinturino in pelle vegana.

Amazfit Active permette di tenere sotto controllo parametri come la frequenza cardiaca, lo stress, la qualità del sonno e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Avrà un display AMOLED HD da 1,75

pollici, con oltre 80 quadranti di orologi preimpostati e potenzialmente infiniti creati dall’utente. Può inoltre funzionare per 14 giorni con una singola carica della batteria e fino a un mese in modalità di risparmio della batteria.

Amazfit Active offre inoltre soluzionii avanzate che registrano in modo completo le condizioni fisiche e mentali. Fra queste Zepp Aura, disponibile come abbonamento a pagamento e all’interno dell’applicazione Zepp, che legge i dati biometrici tramite l’orologio e regola i suoni in tempo reale per rendere più facile e più efficace l’addormentarsi o il rilassarsi. O ancora Readiness, che crea e presenta un rapporto completo nell’app che mostra il livello di salute generale di un utente su una scala di 100 gradi.

Zepp Coach, invece, è un allenatore virtuale per fitness e corsa che utilizza intelligenza artificiale. In base all’obiettivo che l’utente desidera raggiungere, il personal trainer prepara piani di allenamento individuali, aggiornati settimanalmente.

Amazfit Active è da oggi disponibile su Amazon e presso altri partner commerciali. Il prezzo nei colori

Midnight Black e Petal Pink è di € 129,90. La variante Lavender Purple sarà disponibile al prezzo di €149,90.