Abbiamo provato lo smartwatch Amazfit GTS 2e: l’orologio, che si presenta con forme eleganti, offre uno schermo AMOLED HD da 1,65 pollici, con una densità di 341 ppi.

Lo smartwatch è dotato del recente sensore ottico ad alta precisione BioTrackerTM 2 PPG, in grado di di monitorare la frequenza cardiaca 24 ore su 24 ed è capace di gestire fino a 90 modalità sportive.

Non manca la possibilità di tenere sotto controllo la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO 2 ) che permette di avere informazioni in tempo reale sul proprio stato di salute sia mentre si fa attività sportiva sia in ogni altro momento della giornata.

La tecnologia PAI di Amazfit GTS 2e

Amazfit GTS 2e dispone anche della tecnologia PAI (Personal Activity Intelligence): si tratta di un sistema di valutazione della salute che utilizza algoritmi per convertire dati complessi come la frequenza cardiaca, la durata dell’attività e altri dati sulla salute in un unico, intuitivo punteggio che consente agli utenti di comprendere facilmente il loro stato fisico.

C’è infine la possibilità di rilevare la qualità del sonno e il monitoraggio del livello di stress fra rilassato, normale, medio o elevato.

Prezzo e colori

Amazfit GTS 2e è disponibile in tre colori: Obsidian Black, Matcha Green e Slate Grey e costa 129 euro.

L’orologio dispone di un meccanismo di sgancio rapido del cinturino che lo rende facilmente intercambiabile, così da poter scegliere il colore giusto a seconda delle occasioni.