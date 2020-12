In occasione del Natale, Amazfit ha annunciato una serie di promozioni e sconti su alcuni prodotti selezionati e che saranno attivi dal 12 dicembre fino al 27 dicembre 2020 su Amazon.

Le promo coinvolgono diversi modelli tra i più iconici, come l’Amazfit Band 5 o il Neo, ma anche Amazfit GTR 47 mm e i due modelli GTS e GTR, che hanno anticipato gli omonimi smartwatch di seconda serie appena lanciati sul mercato.

Amazfit Band 5 e GTS Black rappresentano appieno le qualità della linea Amazfit legata allo sport, mentre i modelli GTR 47mm e T-Rex uniscono queste caratteristiche al design vintage, per chi non rinuncia a un tocco di classe e stile in più.

Per soddisfare tutte le diverse esigenze dei consumatori, Amazfit ha messo a disposizione le seguenti offerte: dal 12 dicembre al 18 dicembre 2020, sul sito ufficiale saranno disponibili gli smartwatch Neo, Band 5, GTS, GTR 42 e 47 e il modello T-Rex, tutti a prezzi imperdibili, mentre dal 14 dicembre fino al 27 dicembre 2020, quattro modelli saranno acquistabili su Amazon ai rispettivi prezzi di 34,90 euro per l’Amazfti Band 5, e 99,90 euro per gli iconici GTR, GTS e l’Amazfit GTR 47mm.

Qui di seguito tutti i prodotti in promozione: