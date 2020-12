Dove vai se la pompa non ce l’hai? E nel 2020 usi ancora fiato e gomito?

Ci sono oggetti tecnologici e di uso comune che sono rimasti gli stessi per anni. E non perché fossero straordinariamente efficienti ma piuttosto perché a nessuno interessava innovare in quel settore. Basta pensare alle automobili elettriche, impensabili solo fino a qualche anno fa, ma anche ad oggetti di uso comune che, con l’avvento del digitale e delle batterie al Litio, (pensate a quanto sono comode le scope elettriche) hanno trovato una collocazione fissa nelle nostre case.

La tradizionale pompa con cavalletto per bici. Provate a gonfiarci le ruote dell’automobile o della moto…

Una pompa elettrica per tutte le stagioni

Tra gli accessori che hanno subito un’innovazione radicale c’è ad esempio la “pompa da bicicletta“, il leggendario cilindro posizionato sul telaio della bici da corsa, disponibile anche nella versione grande con cavalletto. La si poteva utilizzare (tramite l’apposito “ago” da acquistare separatamente) anche per gonfiare il pallone di cuoio, i palloncini per le feste e il materassino al mare, anche se in questo caso era preferibile la versione a pedale, capace di provocare crampi anche ai polpacci più allenati. Se invece avevate bisogno di gonfiare la ruota dell’auto le alternative erano un costoso e ingombrante compressore elettrico, improponibile in caso di foratura lontano dalle mura casalinghe. E se vi dicessi che oggi potete fare tutte queste cose in completa mobilità e autonomia con un semplice accessorio che costa meno di 40 euro?

Ho visto gente svenire cercando di gonfiare un materassino a fiato. Non fatelo a casa…

Xiaomi Mi Pump AIR

Esistono infatti in commercio da diversi anni dei veri e propri compressori portatili, alimentati da batterie al Litio, in grado di gonfiare qualsiasi cosa, dalle gomme dell’auto a quelle della moto e della bici. Noi abbiamo provato il modello di Xiaomi, il Portable Air Pump, un modello versatile ed efficiente, oltre a essere facilmente trasportabile grazie a un peso di circa 500 grammi. Dotato di un comodo display permette di impostare sullo schermo la pressione desiderata (in PSI o BAR), dopodiché basta collegarlo alla ruota (nella confezione ci sono gli adattatori) e premere un tasto. Una volta agganciato agli pneumatici, Air Pump visualizzerà immediatamente la loro pressione, è dunque perfetto anche per un controllo. L’autonomia di una carica varia ovviamente in funzione dell’uso. Non avrete nessuna difficoltà a gonfiare da zero sia le ruote della bici sia quelle della moto, mentre per l’auto potrete risollevare fino a un paio di gomme, dipende anche da quanto sono sgonfie.

500 grammi di peso e misure (12,4×7,1×4,5 cm) che ne esaltano la portabilità

Mi Pump AIR: regalate la sicurezza

Insomma, stiamo parlando di un accessorio indispensabile per chi ha un motorino o un’automobile. Portare il dispositivo con sé mette al riparo dalle rogne delle forature, con la possibilità di tamponare la situazione e raggiungere un meccanico senza compromettere gomme e cerchioni. Senza contare che è utile anche per la bicicletta e i monopattini elettrici, molto in voga in questo periodo e non esenti da forature se dotati di camera d’aria. Mi Pump Air lo trovate su Amazon o sul sito ufficiale di Xiaomi. a meno di 40 euro.