Instagram aggiunge la funzione shopping su Reels

Secondo un nuovo rapporto di Engadget, Instagram sta portando le sue funzionalità di acquisto “shopping” su Reels, la sezione di brevi video musicali che si ispira a TikTok.

Lanciato da Instagram 4 mesi fa, Reels sta già entrando nel magico mondo dello shopping per offrire a inserzionisti e imprenditori digitali nuovi strumenti di promozione per i loro prodotti. Inoltre, con questo passo, la trasformazione di Instagram in un centro commerciale digitale è quasi completa.

Le aziende e i creatori saranno in grado di taggare i prodotti presenti nei contenuti video che creano e gli spettatori potranno cliccare i prodotti contrassegnati per procedere all’acquisto o al salvataggio.

Instagram è diventato un luogo in cui i Millennials cercano ispirazione per la moda e ciò che è di tendenza. Per gli influencer che utilizzano questa funzione di acquisto su Reels, è disponibile un tag di contenuto per i post sponsorizzati.

Con l’arrivo di questa funzione, Instagram offre lo shopping disponibile in ogni formato sulla sua app, Feed, Storie, IGTV e Live oltre a permettere agli utenti di acquistare tramite l’app.

Sappiamo già che gli annunci sono la principale fonte di entrate, tuttavia, puntare sullo shopping significa aumentare il proprio spettro di azione e guadagnare anche dalle transazioni.

Anche TikTok sta collaborando con Shopify per lanciare nuove funzionalità di acquisto. Di recente l’azienda ha avviato dei test che consentirebbe agli utenti di Shopify di taggare i negozi nei loro video TikTok con un pulsante “Acquista ora”.