Amazon Alexa potrà avviare e controllare app su Android e iOS

Durante l’appuntamento Alexa Live, la conferenza virtuale dedicata agli sviluppatori, Amazon ha svelato un’importante novità per Alexa. L’assistente vocale si sta infatti armando per prendere il controllo dei nostri smartphone Android e iOS utilizzando i comandi vocali.

La novità si chiama Alexa for Apps ed è disponibile da oggi in anteprima per alcuni sviluppatori selezionati da Amazon con cui sta collaborando per capirne le applicazioni. In particolare, Alexa funzionerà con TikTok, Uber, Yellow Pages, Sonic e sono in arrivo le integrazioni per Zynga, Volley e altri.

Cosa è in grado di fare Alexa for Apps?

Per TikTok, Amazon afferma che la funzionalità è piuttosto limitata, almeno per ora. Amazon sottolinea che gli utenti possono chiedere ad Alexa di avviare una registrazione nell’app e nulla di più.

Alexa può essere utilizzata per controllare app come Sonic e Uber con dei fini simili. Con il primo, Alexa consente agli utenti di visualizzare rapidamente il menu senza dover sollevare il telefono. Uber, al contrario, consentirà agli utenti di accedere a dove si trova l’autista sulla mappa con la sola voce dopo aver programmato un passaggio.

La funzione sarà attiva su tutti i dispositivi abilitati Alexa ma solo se questi avranno l’app installata o accessori specifici per dispositivi mobili.