Amazon chiude alcuni negozi Amazon Go

Amazon chiuderà alcuni dei suoi store fisici cashless, gli Amazon Go. L’annuncio arriva solo poche settimane dopo l’apertura di un nuovo punto vendita a Puyallup, nello stato di Washington.



Secono quanto dichiarato da un portavoce di Amazon, l’azienda avrebbe deciso di chiudere otto negozi a Seattle, New York City e San Francisco, perché come qualsiasi retailer, “Amazon valuta periodicamente il suo portfolio di negozi e prende decisioni di ottimizzazione. Rimaniamo impegnati nel formato Amazon Go, gestiamo più di 20 negozi Amazon Go negli Stati Uniti e continueremo a capire quali location e che tipo di proposte incontrano maggiormente il favore dei clienti”.



Le chiusure cadono in un periodo non semplice per Amazon. All’inizio di febbraio, infatti, il Ceo Andy Jassy aveva confermato la fine dell’espansione dei suoi negozi di alimentari Fresh, con la chiusura di alcuni spazi. Nonostante ciò, secondo i più recenti dati finanziari, Amazon avrebbe registrato un aumento del 6% nelle vendite dei negozi fisici nel quarto trimestre dello scorso anno.



A novembre, inoltre, Amazon aveva effettuato una serie di licenziamenti, che hanno colpito principalmente i dipendenti del settore retail, con circa 18.000 tagli.



Amazon aveva debuttato con il suo primo negozio cashless a Seattle nel 2018. Oltre a Seattle, New York City e San Francisco, gestisce anche diversi negozi a Chicago.