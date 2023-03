Ufficiali Nothing Ear (2), presentazione prevista più tardi questo mese

Nothing ritorna alle origini: dopo il grande successo dello smartphone dell’azienda creata da Carl Pei, sta per arrivare il successore del primo prodotto che l’ha resa famosa. Si tratta di Nothing Ear (2), gli auricolari wireless che debutteranno questo 22 marzo.

Nonostante il lancio molto vicino, le informazioni che abbiamo sono pochissime. Dalle immagini rilasciate non si vede nemmeno il prodotto, ma soltanto uno scarabeo, una sorta di mascotte delle Nothing Ear (2). L’unica informazione ufficiale è che queste avranno “suono e chiarezza migliori” rispetto al primo modello.

Fortunatamente quando le fonti ufficiali parlano poco ci pensano i leaker. Anche in questo caso non abbiamo molto, ma almeno abbiamo un’immagine vera e propria delle cuffiette. Da questa possiamo vedere che il design non è cambiato molto, soltanto qualche piccolo spostamento dei componenti.

Le Nothing Ear (2) saranno svelate, come anticipato, questo 22 marzo alle ore 16 italiane. Non resta che aspettare ancora un po’ per scoprire quali novità porterà questo prodotto.