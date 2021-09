Amazon presenta Echo Show 15: ha uno schermo da 15,6″ e riconosce chi ha davanti

La famiglia Echo Show di Amazon cresce grazie all’arrivo del modello Echo Show 15, un dispositivo che, per forme e modalità di utilizzo, si candida a essere il centro nevralgico della casa. Offre uno schermo da 15,6 pollici, con una risoluzione di 1080p Full HD e, cosa fondamentale, può essere montato a parete (proprio come fosse un quadro) oppure posizionato su un ripiano con orientamento orizzontale o verticale.

Echo Show 15 è animato dal processore di Amazon AZ2 Neural Edge, presenta una schermata Home ridisegnata con più opzioni di personalizzazione grazie a nuova galleria dei widget che si aggiornano in tempo reale e nuove funzionalità basate sul visual ID.

Alexa ti riconosce

Echo Show 15 è dotato della funzionalità visual ID: significa che Alexa sarà in grado di riconoscere chi ha davanti e di personalizzare le informazioni che il dispositivo restituisce. Basta abilitare il visual ID, camminare davanti a Echo Show 15, e Alexa ci riconoscerà aggiornandosi automaticamente e mostrandoci un saluto personalizzato, i promemoria, gli eventi in calendario, la musica riprodotta di recente o le note lasciate dagli altri membri della casa. Ogni immagine utilizzata per creare il profilo visual ID sarà criptata e memorizzata sul dispositivo. Il profilo visual ID può essere cancellato in qualsiasi momento.

I widget

I widget sono i protagonisti all’interno del display di Echo Show 15: permettono di tenere sotto controllo i vari dispositivi connessi sparsi per la casa, sfuttare la modalità picture-in-picture per guardare la propria serie TV preferita e nel frattempo tenere d’occhio la porta d’ingresso, lasciare un appunto sull’ora di cena agli altri membri della famiglia o un qualsiasi promemoria.

Inoltre, visual ID permette di inviare una nota direttamente a un membro specifico della famiglia, visibile solo quando Alexa lo riconoscerà davanti al dispositivo.

Videochiamate e Tv

La vocazione di Echo Show 15, la possibilità di essere appeso in cucina o in sala, insieme con l’ampio schermo da 15,6’, offre agli utenti la possibilità di fuire con facilità di due servizi: quello di videochiamata, con l’apporto della fotocamera da 5 Megapixel che si trova nella parte frontale, e quello di Tv che consente di vedersi gli streaming preferiti a 1080 p.

Il processore

Echo Show 15 è dotato del processore di nuova generazione Amazon AZ2 Neural Edge e del motore di inferenza di apprendimento automatico. L’architettura AZ2 è progettata su misura da Amazon per permettere agli algoritmi di computer vision, che una volta richiedevano la potenza del cloud per essere elaborati interamente sul dispositivo. Ciò significa che Echo Show 15 è in grado di riconoscere una persona che ha precedentemente attivato visual ID elaborandone l’immagine direttamente sul dispositivo.

Con Echo Show 15 la privacy è garantita

Echo Show 15 è progettato con diversi elementi di protezione della privacy, tra cui i comandi per spegnere i microfoni e la telecamera, il copri-telecamera integrato e la possibilità di visualizzare ed eliminare le registrazioni vocali. Insieme alla presentazione del nuovo Echo Show 15, annunciamo oggi nuove impostazioni dedicate alla privacy, ai controlli e diverse migliorie per i clienti. A partire dall’inizio del prossimo anno, i clienti potranno infatti vedere le richieste associate ad uno specifico membro della famiglia che ha impostato Voice ID all’interno dell’App Alexa o dalla pagina relativa alle impostazioni sulla privacy di Alexa (www.amazon.it/impostazioniprivacyalexa). Questo consentirà a tutti i membri della famiglia di avere il controllo sulla gestione dello storico relativo alle proprie interazioni vocali.

Prezzi e disponibilità

Echo Show 15 sarà disponibile a 249,99 euro e i clienti possono già registrarsi per ricevere una notifica quando il dispositivo sarà disponibile. Per saperne di più è possibile visitare: www.amazon.com/EchoShow15. Le basi di supporto e gli accessori per il montaggio a parete saranno venduti separatamente.