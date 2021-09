Elodie insieme ad OPPO per la campagna pubblicitaria della Reno6 Series

OPPO Italia ha annunciato il volto della testimonial della nuova campagna pubblicitaria Ogni Emozione Merita un Ritratto. Si tratta di Elodie l’apprezzatissima cantante da poco uscita col nuovo singolo “Vertigine”.

La campagna è dedicata alla nuova linea di smartphone Reno6 Series che, come suggerisce il nome dell’iniziativa, è perfetta per catturare in fotografia i momenti più importanti di ogni giorno. Come colonna sonora quest’ultima ha proprio “Vertigine”, canzone capace di trasportare il pubblico in un mondo fatto di emozioni, sensazioni e sentimenti.

Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer di OPPO Italia spiega:

Elodie si sposa perfettamente con il mood della nuova Reno6 Series: young, urban, espressiva e alla moda. Un’artista dai mille volti e sfaccettature che è stata scelta da OPPO Italia per la sua capacità di comunicare e di entrare in contatto con le persone. Grazie alla lente fotografica della gamma Reno6 Series siamo riusciti a cristallizzare tutta l’emotività ed espressività della nostra testimonial in un ritratto.

La campagna publicitaria con Elodie sarà trasmessa in TV con passaggi su reti RAI, Mediaset e Amazon all’interno delle partite di Champions League per una durata di tre settimane. Sarà anche online, in formato social e digitale.