Eero Pro 6 ufficiale: Wi-Fi protetto in tutta la casa

Insieme ad Echo Show 15 e Link Video Doorbell, Amazon ha annunciato ufficialmente anche eero Pro 6. Il nuovo sistema mesh è un router di ultima generazione che porta con se lo standard Wi-Fi (Wi-Fi 6) per supportare velocità più elevate, prestazioni superiori e una migliore copertura a tutti dispositivi collegati sulla stessa rete. E’ ideale per aziende e abitazioni con molti inquilini che sfruttano quotidianamente contenuti in streaming 4K e da gaming.

Inoltre, grazie all’hub Zigbee integrato per la Casa Intelligente, eero Pro 6 connette i dispositivi compatibili sulla rete in modo da non dover acquistare un hub Zigbee separato per poter comandare luci e dispositivi smart-home.

eero Pro 6







eero Pro 6

eero Pro 6

Ampia copertura. Una sola unità di eero Pro 6 riesce a coprire fino a 190 metri quadri, mentre il pack da 3 dispositivi arriva a coprire fino a 560 metri quadri.

Installazione semplice. Per installare eero Pro 6 ci vogliono pochi passaggi e pochi minuti. In più, tutti i dispositivi Amazon si collegano contemporaneamente dopo aver collegato l’account Eero e quello Amazon.

Massima protezione. Eero rende sicura la connessione di casa con costanti aggiornamenti di sicurezza per navigare in totale tranquillità. In aggiunta, è possibile aggiungere eero Secure+ in grado di offrire una protezione maggiore grazie alle tre applicazioni di sicurezza più esclusive ed efficienti: 1Password, per la gestione della password, Malwarebytes, per la protezione dai malware, ed Encrypt.me, per la VPN di tutti i dispositivi.

Uscita e prezzo

Eero Pro 6 è disponibile da oggi su www.amazon.it/eeroPro6, acquistabile singolarmente (169€) o in confezione tripla (469€).

Eeero Secure+ è invece proposto ad un prezzo di €10.99 al mese o €109.99 all’anno.