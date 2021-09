Blink Video Doorbell, il campanello di casa diventa smart

Si chiama Blink Video Doorbell ed è il primo campanello intelligente di Blink. Può essere installato con o senza cavi pur assicurando una durata della batteria di 2 anni. Dotato di videocamera, registra video in HD 1080p di giorno e di notte. Le notifiche dal campanello arrivano direttamente su app per avere gli accessi di casa sempre sotto controllo.

“Il nuovo Blink Video Doorbell garantisce massima sicurezza, è facile da usare e affidabile. È il dispositivo ideale per i clienti che desiderano iniziare a realizzare un sistema di sicurezza intelligente in casa”, ha affermato Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices International. “Blink Video Doorbell è progettato per ogni abitazione, ed è dotato di funzionalità avanzate di sicurezza intelligenti, tra cui le zone di rilevazione del movimento personalizzate, per monitorare i luoghi della casa più importanti per tutta la famiglia. Con l’aggiunta di un videocitofono alla linea di videocamere di sicurezza intelligenti Blink – incluso il nuovo Blink Floodlight Mount – è possibile scoprire subito chi è alla porta, tenere d’occhio i pacchi e proteggere la propria casa anche a distanza e in qualsiasi momento”.

Caratteristiche principali:

Configurazione: basta creare un account nell’app Blink, aggiungere i dispositivi, selezionare la preferenza tra installazione cablata o senza fili e seguire le restanti istruzioni.

Notifiche immediate su smartphone: con l’installazione senza cavi è possibile ricevere le notifiche sull’app Blink se qualcuno suona alla porta o se dovessero esserci movimenti. In alternativa, è possibile collegare i cavi esistenti per far suonare anche il campanello già presente in casa. I clienti possono registrare, salvare e condividere i video usufruendo di una prova gratuita del piano di abbonamento Blink o salvare localmente senza costi ricorrenti con un Blink Sync Module 2 (disponibile nel 2022) e un’unità flash USB (venduta separatamente).

Guardare e parlare con i visitatori: i clienti riceveranno un avviso quando qualcuno è alla porta d’ingresso per poter vedere di chi si tratta, sia di giorno che di notte grazie alla visione notturna a infrarossi, e potranno parlarci grazie all’audio bidirezionale. In caso di installazione con cavi o collegando un Blink Sync Module 2, è possibile usufruire anche della visione dal vivo e l’audio bidirezionale on-demand.

Batteria a lunga durata: Blink Video Doorbell necessita di due batterie al litio AA. Quando è cablato o accoppiato con un Sync Module 2, le batterie incluse possono durare fino a due anni. L’autonomia varia in base alle impostazioni del dispositivo, all’uso e ai fattori ambientali.

Una casa più sicura, dentro e fuori: con Blink Video Doorbell i clienti in qualsiasi momento e luogo possono vedere, sentire e comunicare con i visitatori direttamente dall’app Blink Home Monitor. Il videocitofono, insieme alle videocamere di sicurezza intelligenti di Blink, crea una copertura completa della casa in modo da sapere sempre cosa succede, dentro e fuori.

Resiste al maltempo: Blink Video Doorbell è stato realizzato per resistere alle intemperie e quindi per proteggere la casa indipendentemente dal tempo.

Compatibile con Alexa: è possibile collegare Blink Video Doorbell con i dispositivi Echo e Fire compatibili per gestire facilmente il sistema Blink tramite comandi vocali, grazie alla Skill Blink Smart Home e ricevere notifiche quando Blink Video Doorbell viene premuto e viene rilevato un movimento. Si può anche abbinare Blink Video Doorbell con un modulo Sync 2 o cablarlo per trasmettere video HD in diretta, utilizzare l’audio bidirezionale, personalizzare le routine, attivare/disattivare i dispositivi e altro ancora.

Prezzi e uscita

Blink Video Doorbell sarà disponibile al prezzo di €59,99. E’ possibile registrarsi su www.amazon.it/BlinkVideoDoorbell per essere avvisati quando il dispositivo sarà acquistabile.