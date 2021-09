Vodafone porta in Italia Facebook Watch

Vodafone ha annunciato il debutto di Facebook Watch sulla propria piattaforma streaming in tutta Europa. L’offerta video sarà disponibile per i clienti Vodafone TV in Italia, Germania, Repubblica Ceca, Portogallo e Grecia già dal prossimo mese, dopo seguiranno altri mercati europei. Facebook Watch sarà integrato nel mondo Vodafone TV diventando il primo provider TV europeo ad offrire questo servizio.

L’accordo offre a Facebook l’opportunità di rendere il contenuto della sua offerta video accessibile a un vasto pubblico come quello di Vodafone che vanta per i suoi servizi TV e VoD ben 22 milioni di clienti in dieci mercati europei. I contenuti di Facebook Watch proviene da diversi fornitori tra cui editori, emittenti o singoli creatori di contenuti.

Alex Froment-Curtil, Group Chief Commercial Officer di Vodafone Group, ha dichiarato dopo l’accordo: “Vodafone conta 22 milioni di clienti televisivi in tutta Europa una vasta gamma di contenuti emozionanti, divertenti e coinvolgenti. Ora diamo ai nostri clienti l’opportunità di guardare i loro contenuti preferiti. Sono molto felice che Vodafone possa ora espandere una delle principali piattaforme di contenuti video in Europa con una gamma ricca e variegata di programmi TV con i contenuti di Facebook Watch. “

Che cosa è Facebook Watch

Facebook Watch darà modo agli abbonati di Vodafone TV di connettersi a una libreria di contenuti tra le più grandi al mondo. La programmazione spazia dalle notizie all’intrattenimento, dai giochi agli eventi dal vivo, e include contenuti prodotti da celebrità e influencer. Inoltre, con Facebook Watch, gli appassionati di sport possono accedere ai contenuti live e on demand di alcuni dei più importanti eventi sportivi.

Gli abbonati a Vodafone TV avranno anche accesso al materiale di Facebook Originals, come il programma Red Table Talk, i reality Peace Of Mind With Taraji e Humans Of New York: The Series, trasposizione televisiva dell’acclamato blog fotografico.