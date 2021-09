Amazon Kindle Paperwhite con display più grande e ricarica wireless

Potremmo definirli i Kindle Paperwhite migliori di sempre. Già, perché a tutto quanto l’ebook reader più famoso del pianeta già offriva, ora si aggiunge anche un display più grande – da ben 6,8 pollici -, prestazioni più elevate e una batteria che, promette Amazon, arriva fino 10 settimane. E, nella versione Kindle Paperwhite Signature Edition, c’è anche la ricarica wireless e il sensore di luce. Il tutto per un’esperienza d’uso e di lettura più confortevole e gratificante.

Il display

Iniziamo dunque dal protagonista, il display da 6,8 pollici. Il nuovo Kindle Paperwhite combina uno schermo da 6,8’’ con una cornice più sottile (1,2 cm) che gli conferisce un design elegante. Lo schermo da 300 ppi e antiriflesso garantisce un’ottima definizione, e quindi leggibilità, dei testi e consente, grazie all’effetto carta, una perfette esperienza di lettura anche in piena luce solare.

Impostato al massimo, offre una luminosità del 10% in più per non affaticare gli occhi, la tonalità della luce regolabile e la modalità bianco su nero per leggere in qualsiasi momento, di giorno e di notte. Kindle Paperwhite Signature Edition è anche dotato di un sensore di luce a regolazione automatica che adatta automaticamente la luminosità dello schermo in base alle condizioni di luce presenti.

Autonomia e non solo

L’autonomia della batteria dei nuovi Kindle Paperwhite e Kindle Paperwhite Signature Edition arriva fino a 10 settimane con una sola carica. La ricarica veloce USB-C impiega solo 2,5 ore per caricare completamente il lettore quando si utilizza un adattatore da 9W o più potente. Inoltre, Kindle Paperwhite Signature Edition è il primo Kindle ad offrire la ricarica wireless e compatibile con qualsiasi caricatore wireless Qi (venduto separatamente).

I nuovi dispositivi Kindle Paperwhite hanno poi un livello di protezione IPx8 e sono stati testati per resistere ad immersioni accidentali in acqua, per poterli portare con sé ovunque si desideri, ad esempio al mare, in piscina o nella vasca da bagno. Inoltre, gli 8 GB di memoria sul nuovo Kindle Paperwhite, e i 32 GB sulla Signature Edition, offrono spazio per migliaia di titoli.

Più smart

Kindle Paperwhite presenta un’interfaccia completamente ridisegnata e aggiunge nuove funzionalità. Il rinnovato menu di navigazione permette di passare facilmente dalla schermata iniziale alla libreria o tornare al libro che si sta leggendo, mentre la libreria, rivisitata, include nuovi filtri e classificazioni, una nuova interfaccia ‘Raccolte’ e una barra di scorrimento interattiva.

La nuova configurazione semplificata sull’app Kindle per iOS e Android permette di associare il dispositivo al telefono, in pochi passaggi. Le impostazioni, inoltre, sono accessibili con un semplice tocco da qualsiasi punto dello schermo, rendendo facile e veloce regolarne la luminosità, attivare la modalità aereo o la modalità scura. Queste nuove funzionalità verranno implementate entro la fine dell’anno.

Le funzionalità di sempre

I nuovi Kindle Paperwhite, conferma Amazon, “includono tutte le funzionalità che hanno reso i Kindle i migliori dispositivi per leggere”, tra cui:

Whispersync: salva e sincronizza l’ultima pagina letta, i segnalibri e le annotazioni degli eBook Kindle su tutti i dispositivi Kindle e le app, per riprendere la lettura dallo stesso punto su qualsiasi dispositivo.

salva e sincronizza l’ultima pagina letta, i segnalibri e le annotazioni degli eBook Kindle su tutti i dispositivi Kindle e le app, per riprendere la lettura dallo stesso punto su qualsiasi dispositivo. Copertine dei libri : consente la visualizzazione della copertina del libro che si sta leggendo sulla schermata di blocco (solo su dispositivi senza pubblicità).

: consente la visualizzazione della copertina del libro che si sta leggendo sulla schermata di blocco (solo su dispositivi senza pubblicità). Word Wise : brevi e semplici definizioni vicino alle parole più difficili in tanti titoli famosi in lingua inglese, per permettere di imparare una nuova lingua leggendo senza troppe interruzioni.

: brevi e semplici definizioni vicino alle parole più difficili in tanti titoli famosi in lingua inglese, per permettere di imparare una nuova lingua leggendo senza troppe interruzioni. Accessibilità: consente l’accesso a dispositivi e applicazioni di lettura con tecnologia assistiva, funzioni per il supporto delle diverse esigenze di lettura, strumenti per diventare un autore Kindle e più di 12 milioni di libri per i lettori.

L’ebook store

Come tutti i dispositivi Kindle precedenti, i nuovi modelli di Kindle Paperwhite sono dotati di accesso immediato al Kindle Store che offre:

Un’ampia scelta : milioni di libri, compresi gli ultimi best seller.

: milioni di libri, compresi gli ultimi best seller. Kindle Unlimited : accesso illimitato a milioni di libri per leggere dove e quando si vuole, su qualsiasi dispositivo. [2]

: accesso illimitato a milioni di libri per leggere dove e quando si vuole, su qualsiasi dispositivo. [2] Amazon Original Stories: per leggere o ascoltare storie brevi di narrativa e saggistica di autori bestseller, acclamati narratori e nuove voci come Federico Maria Rivalta, Laila Ibrahim, Carolyn Brown e altri ancora, tutti inclusi senza costi aggiuntivi per i membri Prime e Kindle Unlimited.

Attenzione all’ambiente

I nuovi Kindle sono realizzati con il 60% di plastica riciclata post-consumo e il 70% di magnesio pressofuso riciclato. Inoltre, il 96% dell’imballaggio è composto da materiali a base di fibre di legno provenienti da foreste gestite in modo responsabile o da fonti riciclate.

Prezzi e disponibilità

Kindle Paperwhite con 8 GB di memoria è disponibile a 139,99 euro, in colore nero. Kindle Paperwhite Signature Edition con 32 GB di memoria si può acquistare al prezzo di 189,99 euro, sempre in colore nero. Entrambi i dispositivi sono disponibili da oggi per il preordine. Le spedizioni del nuovo Kindle Paperwhite inizieranno il 27 ottobre, quelle di Kindle Paperwhite Signature Edition a partire dal 10 novembre. Le cover saranno disponibili in pelle (39,99 euro) e tessuto (29,99 euro) in Nero, Blu Notte e Lavanda.

Per saperne di più, visitate il sito di Amazon: http://www.amazon.it/kindlepaperwhite e http://www.amazon.it/kindlepaperwhitesignature