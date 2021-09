SBS The Next 2.0, si rinnova l’appuntamento tra accessori e sostenibilità

Dopo mesi di preparazione, il 22 e 23 settembre, si alza il sipario su The Next 2.0, un format espositivo sperimentato per la prima volta lo scorso anno per presentare le novità delle collezioni autunno-inverno. Non volendo rinunciare all’ormai ricorrente appuntamento autunnale con il trade, SBS ha organizzato The Next 2.0, un evento che, in linea con le disposizioni governative, permette di incontrare di persona i clienti e mostrare loro da vicino le nuove soluzioni preparate per i prossimi mesi. Il confronto vis à vis, infatti, rimane per noi un importante momento di condivisione e consolidamento delle relazioni.

Le novità tecnologiche

Le novità di prodotto presenti a The Next 2.0 sono molte e riguardano tutte le categorie merceologiche. Tra le principali menzioniamo: Chanè, i nuovi auricolari della gamma Jaz caratterizzati da stravaganti finiture in tessuto; la linea di cuffie e auricolari gaming firmate Music Hero; le nuove protezioni per iPhone 13 e tablet; accessori per proteggere Airpods e Airpods Pro Max da urti e graffi. Importanti novità riguardano anche i supporti auto: soluzioni magnetiche, per bocchetta dell’aria e parabrezza, che si adattano ai diversi tipi di automobili e alle nuove esigenze come, ad esempio, il supporto compatibile con la ricarica MagSafe. Oltre a Energia, Audio, Protezioni, Utilità, SBA ha ampliato la gamma Sport & Benessere e rinnovato il mondo dei Servizi introducendo la nuova macchina Fast Skin 3.0: evoluzione della 2.0, presenta miglioramenti tecnici sia lato hardware che lato software per un’esperienza d’uso sempre più immediata e interattiva e, inoltre, permette di potenziare l’utilizzo dell’intero sistema Fast Skin.

Acqua terra e Aria: la rivoluzione di SBS

SBS Cafè è stato trasformato da architetti e designer in una splendida cornice per stupire e coinvolgere gli ospiti, mostrare le novità di prodotto e riconfermare il nostro impegno per un mondo più ecosostenibile. I clienti, attraverso un percorso studiato, scopriranno i tre elementi sui quali SBS convoglia la sua mission: Acqua, Terra, Aria.

SBS Cafè

Gli ospiti quest’anno stenteranno a riconoscere gli ambienti di SBS Cafè. Per contestualizzare ancora di più gli importanti progetti ecosostenibili è stata, infatti, ricreata un’originale ambientazione boschiva caratterizzata da piante di alloro e muschio del Tamarindo. In particolare, questo muschio viene raccolto in armonia con la natura proteggendo al massimo le aree boschive e viene preservato utilizzando componenti atossici e antibatterici che non inquinano. Alcuni complementi d’arredo di questa area, inoltre, sono realizzati in pannelli di legno OSB 3, materiale che abbiamo scelto perché è a basso impatto ecologico in quanto, oltre ad essere altamente riciclabile, è realizzato riciclando scaglie di legno e trucioli.

Questa ambientazione è perfettamente allineata a l cammino green di SBS e punta i riflettori su scelte consapevoli per salvaguardare il Pianeta e la biodiversità. zeroCO2: riforestazione ad alto impatto sociale. The Next 2.0 è l’occasione per presentare ufficialmente l’adesione al progetto di riforestazione di zeroCO2, realtà italiana il cui obiettivo principale è contrastare la crisi climatica alimentando un modello di sviluppo sostenibile attraverso progetti, non solo di riforestazione, ma anche afforestazione e messa a dimora di alberi in aree urbane ed extraurbane in diversi luoghi del mondo. zeroCO2, inoltre, gestisce direttamente il processo di piantagione degli alberi, coltivandoli fino al momento della consegna alle comunità contadine: ogni singolo albero viene, infatti, donato a contadini locali che, prendendosene cura, gioveranno dei frutti prodotti. Questo progetto rende ancora più concreta la nostra idea di sostenibilità ambientale e sociale: insieme, infatti, abbiamo sviluppato un programma triennale che, attraverso la piantagione di alberi forestali e da frutto in Italia, Guatemala e Perù, assorbe emissioni di gas serra – responsabili del surriscaldamento globale –, supporta le comunità rurali e contribuisce all’economia locale.

La rivoluzione parte dal pack

IRivoluzionare completamente gli imballaggi è un lungo processo. SBS ha iniziato a farlo già nel 2019 lanciando le linee Oceano e Eco Pack. Ora tutti i nuovi prodotti a catalogo nasceranno con un imballo totalmente plastic free. È nostro dovere morale rendere sempre più sostenibili gli imballaggi dei nostri prodotti. Ecco perché ci siamo posti tre importanti obiettivi da raggiungere entro il 2023:

– eliminare completamente la plastica;

– Impegnarci ad utilizzare carta riciclata;

– ridurre i materiali di confezionamento per facilitarne lo smaltimento.

La partnership con Marevivo

La tutela per l’ambiente è un valore che, da tempo, guida il nostro business. La partnership siglata nel 2019 con Marevivo – ONLUS impegnata nella conservazione della biodiversità e nello sviluppo sostenibile che vanta anni di esperienza nella protezione del mare e delle sue risorse – ha dato, infatti, il via all’importante svolta green di SBS. Oggi, due anni dopo quella firma, la Collezione Oceano continua a rappresentare, per noi, un’importante linea di accessori che ci consente di supportare le cause della ONLUS. L’impegno comune nella definizione di un piano di sensibilizzazione verso la sostenibilità ambientale non è mai stato così vivo: Oceano e Marevivo ci accompagnano, ormai, in ogni nostra attività on line e off line. Durante l’evento non mancheranno, nel corner dedicato, interessanti novità di prodotto che rinnovano la collezione e confermano la nostra attenzione per la tutela del mare e delle sue risorse.