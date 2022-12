Amazon Kindle Scribe debutta in Italia [videorencensione]

Amazon Kindle Scribe è ora disponibile per l’acquisto nel nostro Paese, giusto in tempo per le festività natalizie. Prezzo di lancio: a partire da 369€.

Qualche tempo fa il colosso americano ha colto l’occasione per svelare ufficialmente il suo nuovo e-reader: il Kindle Scribe. La sua caratteristica speciale è quella che viene fornito con uno stilo in modo da poter scrivere su di esso e usarlo come una specie di tablet.

Lo stilo promette di essere molto facile da usare come se non fosse un oggetto tecnologico. Amazon specifica inoltre che non è necessario sincronizzarlo o caricarlo. L’azienda comunica anche che la sensazione di scrittura è il più vicina possibile a quella di una classica penna su carta.

Inoltre, lo stilo si attacca magneticamente al lato dell’eReader per non perderlo.

Invece di un foglio di carta, scriveremo su uno schermo E-Ink da 10,2 pollici. L’Amazon Kindle Scribe inoltre in grado di adattare la sua luminosità all’ambiente. E questo, pur potendo funzionare per “diverse settimane” senza essere ricaricato.

Gli appunti che prendiamo con la penna possono essere raggruppati tutti insieme in un unico posto per un facile accesso. Sono disponibili diversi modelli come elenchi di cose da fare o schizzi. Infine, è possibile anche prendere appunti su PDF o documenti Word.