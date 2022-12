Corning annuncia il Gorilla Glass Victus 2, in arrivo sui prossimi smartphone

Corning, compagnia che si occupa di produrre vetro ultra resistente per smartphone, si sta preparando ad un nuovo lancio. Dopo Gorilla Glass Victus e Gorilla Glass Victus +, finalmente è arrivato il momento per Gorilla Glass Victus 2.

Più lo schermo di uno smartphone diventa grosso più è facile che si rompa. Proprio per questo il vetro di Corning è così importante, e usato in moltissimi smartphone. In particolare, Gorilla Glass Victus 2 è stato studiato per difendersi dal pericolo del… cemento.

Per gli schermi dei telefoni, infatti, sono le superfici ruvide ad essere particolarmente pericolose, e facendoci cadere lo smartphone sopra si rischia di romperli molto facilmente. Questo accade perché, quando la superficie d’impatto è piccola, la forza è tutta concentrata in un punto solo del display. E il cemento è un materiale particolarmente irregolare, ancora di più dell’asfalto.

Grazie a diversi test compiuti in laboratorio, Corning è riuscito a creare uno schermo in grado di sopravvivere a un metro di caduta sul cemento e a due metri di caduta sull’asfalto. Questo non è così semplice, perché i Gorilla Glass Victus 2 devono sopravvivere a due diversi tipi di pericoli: la frantumazione e i graffi.

Con questo nuovo vetro, Corning ha affermato di avere ottenuto un buon bilanciamento fra i due, e che nonostante i nuovi smartphone siano più grandi e più pesanti, Gorilla Glass Victus 2 sia in grado di offrire una protezione simile, se non migliore, rispetto al passato.

Smartphone che utilizzeranno questo vetro arriveranno sul mercato nei prossimi mesi. Non sono ancora stati fatti nomi precisi, ma probabilmente saranno i nuovi modelli di quelli che già ne utilizzano la versione attuale. Per informazioni a riguardo, si può consultare il sito di Corning.