La timeline degli aggiornamenti di OPPO alla ColorOS 13

OPPO aggiornerà numerosi modelli di smartphone alla ColorOS 13 nel mese di dicembre.

L’aggiornamento include i dispositivi che riceveranno la versione stabile e i telefoni il cui firmware richiede ancora un po’ di lavoro (questi riceveranno invece la versione beta).

Oppo sottolinea come la tempistica debba considerarsi in modo elastico poiché ci potrebbero essere ritardi imprevisti riguardanti modelli specifici in alcuni Paesi o per i telefoni brandizzati da determinati operatori.

Il programma di aggiornamento per i modelli esclusivi di alcuni carrier dipende infatti dagli stessi gestori.

Ecco la timeline degli aggiornamenti OPPO alla ColorOS 13. I principali smartphone di fascia alta passeranno alla ColorOS 13 nelle prossime due settimane, di seguito la distribuzione si sposterà sui modelli più vecchi e di fascia più bassa. Alcuni aggiornamenti coprono tutti i territori, altri sono riferiti a determinati Paesi.

Aggiornamento alla ColorOS 13 stabile

aggiornamento in corso

• Oppo Find X5 Pro

• Oppo Find X5

• Oppo Find X3 Pro

• Oppo Reno8 Pro

• Oppo Reno8

• Oppo Reno7

• Oppo Reno7 Z 5G

• Oppo F21 Pro 5G

• Oppo F21 Pro

• Oppo K10 5G

• Oppo K10

• Oppo A96

• Oppo A77

• Oppo A76

Dal 15 dicembre

• Oppo Find X3 Lite (Francia)

• Oppo Reno7 5G (India)

• Oppo Reno6 Pro 5G (Indonesia, Arabia Saudita)

• Oppo Reno6 5G (India)

• Oppo Reno5 Pro 5G (Arabia Saudita)

• Oppo Reno5 5G (Indonesia)

Dal 21 dicembre

• Oppo Find X3 Neo (Francia)

Dal 28 dicembre

• Oppo Reno6 Z (Thailandia)

• Oppo Reno5 Pro 5G (India, Pakistan)

• Oppo Reno5 Z (UAE)

• Oppo F19 Pro+ 5G (India)

Dal 29 dicembre

• Oppo Find X5 Lite (Francia)

• Oppo A74 5G (India, Indonesia)

Ci sono alcuni telefoni che saranno sottoposti a beta test questo mese prima che la versione stabile sia pronta. Ecco l’elenco.

ColorOS 13 beta

aggiornamento in corso

• Oppo Find X2 Pro

• Oppo Find X2

• Oppo Reno8

• Oppo Reno7 Pro 5G

• Oppo Reno7 5G

• Oppo Reno6 Pro 5G

• Oppo Reno6 5G

• Oppo Reno6 Z

• Oppo Reno5 Pro 5G

• Oppo F21s Pro

• Oppo F19 Pro+ 5G

• Oppo A74

Dal 9 dicembre

• Oppo Reno8 Z (Thailand)

• Oppo F21s Pro 5G (India)

Dal 23 dicembre

• Oppo F19s (India)

• Oppo F19 (India)

• Oppo A95 (Indonesia)

• Oppo A77s (India, Indonesia)

• Oppo A74 (Indonesia)

