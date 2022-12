OPPO Find N2, il pieghevole a conchiglia [video]

Un video dell’imminente smartphone pieghevole Oppo Find N2 Flip è trapelato online, regalandoci ufficialmente il rivale del modello Samsung Galaxy Z Flip 4.

Considerato che Oppo ha lanciato Find N a metà dicembre dello scorso anno, è probabile che un annuncio di Oppo Find N2 sia imminente. Nel frattempo sul social network cinese Weibo è comparso un video che mostra il nuovo foldable di Oppo.

La rivelazione più sorprendente è che Oppo ha scelto un nuovo form factor a conchiglia, dunque completamente differente rispetto al primo modello.

Se Oppo Find N era da considerare un rivale del Samsung Galaxy Z Fold 3, ora Oppo Find N2 Flip duellerà con il Samsung Galaxy Z Flip 4.

Il video trapelato ha una qualità molto bassa e il Find N2 Flip è contenuto in una custodia protettiva, probabilmente proprio per mascherare la forma del telefono. Tuttavia, le sue forme sono sufficientemente riconoscibili. Forse l’elemento di design più sorprendente è il display secondario esterno di Find N2 Flip. A differenza del Galaxy Z Flip 4 e del Motorola Razr (2022), lo schermo esterno esterno offre un orientamento verticale, forse per rispecchiare in modo esatto il contenuto del display interno pieghevole.

Si nota anche la presenza di una doppia fotocamera, che dovrebbe essere dotata di un sensore Sony IMX890 da 50 Megapixel abbinato a un ultra-wide Sony IMX366 da 8 Megapixel. Lo schermo principale dovrebbe invece avere un pannello AMOLED pieghevole da 6,8 pollici.

Secondo altri rumours l’N2 Flip sarà alimentato dal chip Dimensity 9000 e avrà una batteria da 4.300 mAh (piuttosto corposa per un pieghevole a conchiglia) con una ricarica rapida a 44 W.

Il nuovo modello potrebbe essere presentato ufficilamente nel corso di INNO Day 2022, che si terrà a metà dicembre.