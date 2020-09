Amazon Luna: ufficiale il nuovo servizio di cloud gaming

Dopo l’acquisizione di diverse software house, Amazon ha annunciato il lancio del proprio servizio di cloud gaming negli Stati Uniti mettendosi in coda a Sony, Microsoft (con il Game Pass) e Stadia di Google.

La proposta arriva sotto forma di un abbonamento mensile di 6,99$ che include 100 giochi al lancio, come i servizi di streaming Prime Video o Netflix. Naturalmente, Luna sarà alimentata da AWS, l’onnipresente piattaforma web di Amazon.

Amazon Luna sarà disponibile su un’ampia varietà di dispositivi, inclusi Fire TV, Mac, smartphone, tablet e PC. L’azienda non ha ancora specificato se sono previste versioni iOS, tvOS o iPadOS. Teoricamente, Apple non consente ancora questo utilizzo sulle sue piattaforme, a differenza di Google. Amazon ha comunque specificato che sarà possibile riprodurlo da iPhone o iPad utilizzando il browser web.

L’abbonamento di base include 100 giochi, ma Amazon ha anche pianificato pacchetti di giochi aggiuntivi come quello che può essere trovato su Prime Video.

Il controller

Amazon ha presentato anche un nuovo gamepad con tecnologia Direct Cloud: ciò significa che si connette direttamente al Wi-Fi di casa per comunicare con i server di Amazon. Questa tecnologia riduce quindi la latenza, uno dei principali problemi del cloud gaming. Il suo design ricorda il gamepad Switch Pro ma è tecnicamente più vicino al controller di Stadia. Prezzo fissato a 50$.

Giochi al lancio

Amazon afferma che oltre 100 giochi saranno disponibili sul pacchetto Luna+. Alcuni dei titoli di lancio includeranno Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee, GRID, Abzu e Brothers: A Tale of Two Sons. Amazon ha anche spiegato che più titoli verranno aggiunti “nel tempo” grazie anche alla partnership di Ubisoft.

Oltre a possedere il servizio di streaming Twitch, Amazon sta sviluppando i propri giochi, incluso lo sparatutto Crucible. Il gigante dell’e-commerce si sta preparando a lanciare il gioco multiplayer chiamato New World.

Prezzi e uscita in Italia

Il servizio sarà disponibile ad un “prezzo lancio” di 5,99$ al mese e permetterà di giocare ai giochi Luna+ su due dispositivi contemporaneamente in qualità 4K 60 fps per “alcuni titoli “.

Non sappiamo ancora se il servizio sarà disponibile in Italia.