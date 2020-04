Amazon Music ora è gratis… con un po’ di pubblicità

Piccola rivoluzione per il servizio di streaming musicale Amazon Music. Prima fruibile solo dai clienti a pagamento (si parte dai 3,99 euro al mese) e dai membri di Amazon Prime, ora è fruibile in parte anche da chiunque abbia un semplice account gratuito di Amazon.

Scrive il big dell’ecommerce: «I clienti che non dispongono ancora di un abbonamento a Prime o di un abbonamento ad Amazon Music Unlimited, possono ascoltare gratuitamente una selezione delle migliori playlist e migliaia di stazioni radio sui propri dispositivi preferiti, inclusi i dispositivi Echo e l’App di Amazon Music per iOS, Android e Fire TV. Il servizio è supportato da annunci pubblicitari». I clienti possono, inoltre, ascoltare la musica direttamente a questo link.

Per iniziare ad ascoltare la musica è sufficiente visitare l’indirizzo http://music.amazon.it o scaricare l’app gratuita dallo store online di riferimento: Google Play, Amazon App Store o Apple App Store. Il servizio, ripetiamo, è gratuito: non sono richiesti i dati della carta di credito né di altri strumenti di pagamento. È sufficiente accedere con il proprio account di Amazon.it o crearlo per l’occasione.