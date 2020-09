Amazon One: il pagamento del futuro passa attraverso la mano

Dopo i pagamenti contactless e l’utilizzo di smartphone come vere e proprie carte di credito, avremmo potuto scommettere sui chip elettronici sottocutanei ma, Amazon, la sta pensando in maniera più…semplice.

Amazon One è un nuovo dispositivo di pagamento che si presenta sotto forma di uno scanner palmare. Niente fantascienza perché sono già in corso test nella città di Seattle all’interno dei negozi Amazon Go.

Per effettuare un pagamento, tutto ciò che devi fare è posizionare la mano sullo scanner. Per configurare il palmo è ora necessario recarsi presso un punto vendita aderente e accompagnato da una carta di credito che sarà il mezzo di pagamento utilizzato, oltre che dal proprio smartphone.

Amazon spiega che il palmo della mano ha caratteristiche uniche per ogni individuo e invisibili ad occhio nudo. È quindi possibile associare ad esso un metodo di pagamento personale perché grazie a una serie di algoritmi di visione artificiale, il dispositivo Amazon One esegue il riconoscimento in modo sicuro.

Infine, il processo non è quindi molto diverso dai pagamenti effettuati su uno smartphone con, ad esempio, Apple Pay e il lettore di impronte Touch ID. Rimane una piccola differenza notevole in questi tempi di crisi sanitaria: il cliente non dovrà “toccare” l’area di scansione.

Se qualcuno teme che Amazon possa raccogliere dati sui propri acquisti effettuati in negozio e quindi suggerire prodotti mirati sul suo sito web, sappiate che non c’è da preoccuparsi. L’azienda spiega che non recupererà alcun dato perché Amazon One non richiede un account Amazon precedente.

L’azienda spiega che circa 20 dei suoi negozi Amazon Go avranno Amazon One nel prossimo futuro. Possiamo facilmente immaginare che la catena di prodotti freschi Whole Foods, acquisita a giugno 2017, sarà un buon candidato per i test. L’e-merchant dichiara inoltre di voler incoraggiare altre aziende ad adottare questo meccanismo.