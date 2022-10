Amazon presenta il nuovo Kindle

Amazon annuncia, da oggi, la disponibilità del nuovo Kindle con un prezzo a partire da soli 99,99 euro.

Il nuovo Kindle offre un un display da 6″ ad alta risoluzione da 300 ppi, ricarica Usb Type-C, una maggiore durata della batteria fino a 6 settimane e il doppio dello spazio di archiviazione per supportare migliaia di libri.

Lo schermo antiriflesso permette di leggere come sulla carta stampata, anche alla luce diretta del sole. É possibile regolare l’illuminazione frontale e, con la modalità scura e invertire facilmente il colore del testo sullo schermo.

Kindle è ora più leggero e compatto, mentre la batteria del dispositivo assicura, secondo il suo produttore, fino a sei settimane di autonomia. Il dispositivo ha 16GB di memoria, il doppio rispetto alla generazione precedente, è progettato pensando alla sostenibilità e riporta la certificazione Climate Pledge Friendly.

Con l’acquisto del nuovo Kindle, i clienti idonei riceveranno tre mesi di periodo d’uso gratuito se si iscrivono a Kindle Unlimited durante il set up del loro nuovo Kindle, con cui sfruttare l’accesso illimitato a milioni di libri e molti altri contenuti.

Il nuovo Kindle è disponibile da oggi a partire da 99,99 euro con 16GB nei colori Nero e Blu su Amazon.it.

Per dare un tocco personale e proteggere Kindle, è possibile acquistare separatamente le nuove custodie in tessuto sottili e leggere che si agganciano saldamente al dispositivo e sono dotate di un’aletta che si piega all’indietro per poterlo tenere con una mano sola. Nelle colorazioni Nero, Rosa, Blu e Verde, le custodie sono disponibili a 34,99 euro.