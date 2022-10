In arrivo Razer Edge, la console portatile Android per lo streaming di giochi

Durante l’evento RazerCon di questo fine settimana, Razer ha annunciato la prima console da gaming portatile al mondo con supporto alla rete 5G: Razer Edge.

Razer Edge userà Android 12 come sistema operativo, misura 260 x 85 x 11 mm e pesa 264 grammi. C’è anche la possibilità di attaccare alla console il controller Razer Kishi V2 Pro, portando il peso totale a 401 grammi. Questo offrirà doppi stick analogici, pad direzionale e 12 bottoni più altri 2 programmabili dall’utente. In più, sempre in aggiunta con il controller, c’è un jack per cuffiette da 3.5 mm e una porta USB-C.

La console vera e propria dispone di uno schermo AMOLED FHD+ da 6,8 pollici, con refresh rate di 144 Hz. Il chip utilizzato è un Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1, assieme a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria espandibili fino a 2 TB con MicroSD.

Naturalmente Razer Edge supporta nativamente le applicazioni Android, ma il focus è sicuramente sullo streaming. Infatti è possibile effettuare lo streaming di giochi dalla propria libreria su PC o utilizzare servizi cloud come Xbox Cloud Gaming e Nvidia GeForce Now.

Al lancio (per ora solo negli Stati Uniti) sarà disponibile soltanto l’edizione Wi-Fi, che costerà $400 di base e $500 in bundle con le cuffie Razer Hammerhead True Wireless. L’edizione 5G, invece, arriverà in data da precisarsi. E l’Italia? Non si sa ancora nulla, ma non preoccupatevi: la console portatile, prima o poi, dovrebbe arrivare anche da noi.