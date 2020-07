Amazon Prime Day 2020: la staffetta parte il 6 agosto in India

Il Covid non ha risparmiato neanche l’Amazon Prime Day. L’attesa e consueta giornata di grandi sconti dedicata agli abbonati Prime del colosso dell’e-commerce quest’anno, causa emergenza sanitaria, non sarà come al solito a luglio. Slitterà più avanti.

L’appuntamento è rimandato

Dopo tanta attesa, adesso Amazon annuncia in una nota ufficiale le sorti dell’Amazon Prime Day 2020. “Negli ultimi cinque anni, Prime Day è diventato una ricorrenza speciale e il periodo migliore per i clienti Prime per acquistare offerte incredibili sia per loro stessi, sia per gli amici sia per la famiglia”. Inizia così la nota, e prosegue: “Ogni anno non vediamo l’ora che arrivi questo momento. Quest’anno organizzeremo il Prime Day più tardi del solito, garantendo la sicurezza dei nostri dipendenti e supportando i nostri clienti e i nostri partner commerciali”. Già da queste parole emerge che l’appuntamento è solo rimandato e non annullato, come i più pessimisti temevano. Ma a quando?

Al via il 6-7 agosto in India

A più di un anno dall’ultimo Amazon Prime Day sarà l’India a ridare il via. La giornata dei grandi sconti online coinvolgerà il 6 e il 7 agosto. “Siamo entusiasti del fatto che i clienti Prime in India potranno vedere le opportunità di risparmio nelle date 6-7 agosto”, come dichiara il Big dell’e-commerce. Il resto del globo dovrà aspettare ancora. “I clienti di tutto il mondo potranno godersi il Prime Day entro la fine dell’anno. Non vediamo l’ora di condividere presto maggiori dettagli”. Per la serie: stau tuned!