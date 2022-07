Amazon Prime Day tutte le migliori offerte (in continuo aggiornamento)

In questa pagina abbiamo riunito le migliori offerte dell’Amazon Prime Day 2022. La pagina sarà in continuo aggiornamento per le prossime 48 ore e seguirà i nuovi lanci delle aziende e le promo pubblicate sul sito di Amazon. Tornate dunque periodicamente a consultarla per non perdervi l’affare d’oro della giornata.

Smartphone

OPPO Find X5 Pro a 999 euro: https://amzn.to/3c2UATC

OPPO Reno7 a 219 euro: https://amzn.to/3IvXI6v

Tutte le offerte OPPO per il Prime Day qui: https://bit.ly/3NVDDaV

realme Narzo 50 5G a 199,99 euro: https://amzn.to/3O3FfPY

Samsung Galaxy S22+ a 879,90 euro: https://amzn.to/3RofkoZ

Samsung A22 a 161,49 euro: https://amzn.to/3RuWFrU

Xiaomi MI 11T 5G a 294,85 euro: https://amzn.to/3RqZxFZ

Honor Magic4 Lite 4G a 249,90 euro: https://amzn.to/3AHI7z6

OnePLus 10 Pro a 849 euro: https://amzn.to/3NYbH6s

Wearable

Auricolari Jabra Elite 3 a 49,99 euro: https://amzn.to/3P0s0AZ

Cuffie Jabra Elite 45H a 49,99 euro: https://amzn.to/3au6VQr

Huawei Watch 3 a 199,90 euro: https://amzn.to/3ADM3AQ

Huawei FreeBuds Pro a 89,90 euro: https://amzn.to/3yxDLYv

Xiaomi Smart Band 6 Nfc a 39,99: https://amzn.to/3aygo9k

Huawei FreeBuds 4i a 49 euro: https://amzn.to/3nVKCGg

MSI Immerse GH50 Cuffie Gaming Over Ear 7.1 a 44,99 euro: https://amzn.to/3z0ANxj

Assistenti vocali Amazon Alexa

Echo Dot 4 generazione a 19,90 euro: https://amzn.to/3nQHonD

Echo Show 5 (modello 2021) a 34,99 euro: https://amzn.to/3AJraEw

Echo Auto a 26,99 euro: https://amzn.to/3RofkoZ

Laptop

Honor MagicBook X15 a 399,90 euro: https://amzn.to/3Iuzz06

HP – PC Envy 17 a 699 euro: https://amzn.to/3yu3Ho1

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook 2-in-1 a 219 euro: https://amzn.to/3RsVE3c

Tablet

Huawei MatePad 10.4 a 199 euro: https://amzn.to/3Pm38Dy

Smart home

tado° Sensore di Temperatura Wireless a 54,99 euro: https://amzn.to/3NZpvgW

iRobot Roomba i3+ a 399 euro: https://amzn.to/3az9L6G

iRobot Braava Jet M6 a 499 euro: https://amzn.to/3P4VzS2

in aggiornamento….