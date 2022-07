Come la domotica può aiutarci in casa

La domotica è diventata una soluzione utile e conveniente per i proprietari di casa che desiderano creare un ambiente più confortevole, più sicuro e più piacevole.

La tecnologia domotica può essere utilizzata in molti modi, dal semplice controllo remoto di luci ed elettrodomestici Philips a sistemi avanzati che monitorano la sicurezza.

Molte persone stanno utilizzando la tecnologia più recente per rendere le loro case più intelligenti che mai!

I sistemi domotici consentono di controllare tutti i principali aspetti della casa a distanza. Potete controllare la temperatura, l’illuminazione e la musica da qualsiasi parte del mondo.

Creare un ambiente confortevole

Anche la sicurezza della casa può essere monitorata dal telefono o dal computer, in modo che se qualcosa va storto possiate reagire in modo rapido e sicuro.

La domotica contribuisce anche alla comodità, consentendo di impostare eventi tramite un’app o un sito web, come programmare l’accensione delle luci al tramonto o la riproduzione di una determinata canzone quando qualcuno apre la porta di casa.

Questo tipo di tecnologia è ideale per le famiglie che sono costantemente impegnate, perché permette loro di fare cose senza dover interagire fisicamente con l’ambiente (come accendere le luci).

Rimanere al sicuro e protetto

L’automazione domestica può anche garantire la sicurezza. È possibile impostare un sistema di sicurezza domestica con telecamere e sensori che vi avviseranno se sta accadendo qualcosa.

Questo vi permette di tenere d’occhio la casa attraverso il vostro dispositivo mobile attraverso un IP privato, anche quando siete al lavoro o fuori città.

È anche possibile monitorare gli animali domestici presenti in casa, il che è particolarmente utile se questi vivono da soli mentre voi siete fuori per lavoro.

Se in casa vivono persone anziane che hanno bisogno di assistenza, una telecamera può essere utile anche per poterle controllarle di tanto in tanto.

Migliorare l’intrattenimento

La domotica può aiutare a controllare l’intrattenimento. Potete usare il vostro telefono per accendere contemporaneamente il televisore, l’impianto audio e le luci.

Non è necessario alzarsi dal divano. Con la domotica, potete cambiare il volume della musica o della TV da qualsiasi punto della casa.

Spendere meno soldi

La domotica può aiutarvi a:

Ridurre i costi energetici utilizzando sensori per spegnere elettrodomestici ed elettronica quando non sono in uso.

Ridurre i costi dell’acqua monitorando l’utilizzo dell’acqua e utilizzando solo la quantità giusta di acqua calda.

Ridurre i costi di manutenzione grazie a un termostato intelligente che sa qual è la temperatura migliore in determinati periodi del giorno o dell’anno e si regola di conseguenza.

Risparmiare sul riscaldamento e sul raffreddamento grazie a un migliore controllo delle impostazioni della temperatura in tutta la casa.

Risparmiare sull’illuminazione accendendo automaticamente le luci non appena si entra in una stanza e spegnendole quando non c’è nessuno, in modo da non sprecare inutilmente energia. Inoltre, se si dispone di fari sensibili al movimento all’esterno dell’abitazione, si risparmia anche in termini di costi, evitando di doverli accendere manualmente ogni volta che fa buio! In questo modo si risparmia sia sulla bolletta elettrica.

Tranquillità con soluzioni innovative

Oltre ai vantaggi in termini di sicurezza e comodità, la domotica può anche aiutare a rilassarsi.

Quando le luci si accendono automaticamente quando fa buio o la macchina del caffè prepara automaticamente una tazza al mattino, non dovete preoccuparvi di ricordarvi di fare queste cose.

Potrete concentrarvi su altre attività importanti o semplicemente godervi la vita invece di preoccuparvi di tutte le piccole seccature quotidiane.

Che si tratti di assicurarsi che le serrature delle porte e delle finestre siano chiuse prima di andare a letto la sera o di sapere che c’è acqua calda pronta per la doccia quando ci si sveglia al mattino, la domotica può rendere la vita più facile automatizzando semplici compiti che altrimenti sottrarrebbero tempo ad altre attività o richiederebbero che qualcun altro li svolga al posto vostro.