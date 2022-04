Amazon vuole guadare di più da Twitch togliendo incassi agli streamer

La storia si ripete, dimostrando ancora una volta che i monopoli sono dannosi per gli utenti. Nel piccolo mondo dello streaming (cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni) arriva un fulmine a ciel sereno dalle indiscrezioni fornite da Bloomberg. Il protagonista? Twitch.

Quando si parla di live streaming, la prima piattaforma che viene in mente è ovviamente Twitch. Nata dalle rovine di Justin.tv, si è da tempo specializzata in contenuti dedicati ai videogiochi prima di espandersi a tutti i tipi di show. Oggi ci sono programmi molto vari e puoi persino trovare dibattiti, quiz e altre tipologie di notizie.

Ma la proprietà ora è di Amazon e sembra che le recenti volontà a Seattle indichino un aumento dei profitti generati dalla piattaforma. A questo proposito, saranno considerate strade diverse.

Bloomberg: Twitch is considering changes to its partner program



Currently discussed ideas (not finalized):

– incentives for more ads

– new rev split (70% -> 50%)

– new tiers system

– no more exclusivity

– changes could be implemented this summer



More:https://t.co/3YLvs7DlKT pic.twitter.com/o9Q1sRvg5M