AMD Radeon e Samsung: ecco il primo benchmark

Non è un segreto commerciale che l’anno scorso AMD abbia annunciato una partnership con Samsung. Le due società si sono legate per migliorare la propria posizione nel settore mobile e il frutto di questa collaborazione è previsto per il 2021.

La notizia che conferma quanto stiano facendo seriamene le due aziende è arrivata qualche giorno fa da alcuni benchmark di GFXBench che fanno presupporre ad una AMD Radeon installata su un SoC Samsung.

Dai dati rivelati le ultime prestazioni sono fino a 3 volte superiori rispetto al miglior chip Snapdragon 865 con GPU Adreno 650 e non dovremo attendere molto prima di poter provare un SoC Exynos rinforzato da un chip grafico AMD Radeon.

In effetti, le prestazioni grafiche nel mondo mobile sono ben lontane dai grandi sforzi fatti di anno in anno. Nvidia Shield e Nintendo Switch, ad esempio, beneficiano di un SoC Nvidia Tegra X1 annunciato nel lontano gennaio 2015 e questo processore, all’epoca, aveva già integrato un chip grafico Maxwell 2 SMM con 256 core CUDA per una potenza di elaborazione totale di 1 teraflop. Il chip Qualcomm Adreno 650 alla fine del 2019 ha una potenza totale stimata in 1,2 teraflop.