Google Pixel 4a: ecco il leak che ne svela il design!

Il design e le dimensioni di Google Pixel 4a sono stati appena rivelati da un leak di Pigtou. La fonte ha condiviso i rendering basati su CAD del prossimo smartphone di Google condividendone tutti i dettagli.

Come si può notare, Pixel 4a sarà realizzato in policarbonato proprio come il suo predecessore e manterrà un jack per le cuffie che verrà posizionato nella parte superiore. Uno scanner di impronte digitali capacitivo sarà invece posizionato sul retro e troveremo una sola fotocamera insieme a un flash LED e il marchio di Google. I pulsanti di accensione/blocco si troveranno sul lato destro insieme ai pulsanti del volume.

Il carrellino per le schede SIM è stato collocato sul lato sinistro del telefono mentre nella parte inferiore troveremo una porta USB di tipo C e due griglie per l’altoparlante principale del telefono.

Il dispositivo includerà un display piatto e le sue cornici saranno abbastanza sottili. Un foro per la fotocamera del display farà parte del pacchetto e si troverà nell’angolo in alto a sinistra del display.

Pigtou afferma che il telefono diventerà ufficiale il 22 maggio e costerà 399 dollari.

Scheda tecnica

Google ha intenzione di trasformare Pixel 4a come il vero concorrente compatto Android di iPhone SE 2020. La scheda tecnica includerà probabilmente un display Full-HD+ di tipo Oled da 5.83 pollici, una fotocamera da 12,2 Megapixel (la stessa di Pixel 4 e 4XL) e una batteria da 3.080 mAh che andrà a sostenere il lavoro del processore octa-core a 64 bit Snapdragon 730 dei modelli da 64/128 GB. Entrambe queste varianti includeranno 6 GB di RAM.