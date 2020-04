IPhone SE: 3 ragioni per valutare un’alternativa Android sotto i 500€

La scorsa settimana Apple ha lanciato un nuovo modello di iPhone SE dal design simile ad iPhone 8 ma con hardware aggiornato, offrendo ancora una volta ai potenziali clienti un’alternativa conveniente ai suoi modelli più costosi.

Per molti si tratta di una buona notizia, non solo per una questione economica ma anche perché gli iPhone top di gamma come iPhone 11 Pro hanno raggiunto dimensioni importanti che non a tutti possono andare bene. Pertanto, un nuovo iPhone da 4,7 pollici potrebbe essere esattamente il telefono di cui si ha bisogno.

Ma attenzione, perché spendere oltre 500€ su iPhone SE senza valutare un’alternativa Android? A tal proposito, ecco tre validi motivi da tenere in considerazione.

Design obsoleto

Innanzitutto, l’iPhone SE presenta un design vecchia scuola in un momento in cui Apple spinge in modo così aggressivo per l’aspetto moderno dei suoi iPhone. L’iPhone SE del 2020 si presenta come l’iPhone 8 lanciato nel 2017 e continua a presentare un pulsante Home frontale con Touch ID integrato. Per non parlare delle cornici che sono ancora enormi.

Le alternative Android non mancano e alcuni dispongono anche di sensori di impronte digitali incorporati nello schermo, cornici più piccole, notch e varie soluzioni accattivanti.

Migliore rapporto qualità-prezzo

Mentre molti sono pronti ad acquistare l’iPhone SE 2020 perché “è un iPhone e ha iOS”, una rapida occhiata al mondo Android dimostra che ci sono molte opzioni che offrono un rapporto qualità-prezzo decisamente interessante. Eccone alcuni esempi con prezzi che vanno dai 400€ ai 500€.

Proposte di grandi dimensioni:

Huawei P30 Pro

Xiaomi Mi 9T

Asus ZenFone 6

Proposte di dimensioni compatte:

Google Pixel 3a

Samsung Galaxy S10e

Funzioni di ultima generazione

E mentre l’iPhone SE stesso gira su un hardware di nuova generazione, incluso il nuovo chip di Apple, ci sono diversi dispositivi Android disponibili allo stesso livello che hanno così tante funzionalità che potresti trovare solo su iPhone 11.

La prova vivente è Huawei P30 Pro, il top di gamma per eccellenza dell’anno 2019 è dotato di una configurazione a quattro telecamere sul retro (l’iPhone SE dispone di una sola fotocamera) e un sensore di impronte digitali installato sotto lo schermo. Oltre a questo, troviamo altre chicche come la ricarica rapida e una batteria da 4.200 mAh che permette di arrivare fino a tarda sera in qualsiasi situazione di utilizzo.

Ovviamente, se si cercano dimensioni compatte sono da valutare le proposte di Google e Samsung con batterie più piccole ma display decisamente più grandi di iPhone SE.